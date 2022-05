Riccardo Fogli confessa: “Mi spaventa solo perché ho una figlia di 9 anni, lei ha bisogno di me”

Riccardo Fogli ha paura che sua figlia di 9 anni resti senza padre. L’ha rivelato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata al programma radiofonico I Lunatici, su Rai Radio2. Il 74enne cantante, ex Pooh, è anche padre di Alessandro, nato da una precedente relazione e ormai grande. La figlia Michelle è nata dalla storia matrimoniale del cantante con Karin Trentini, 43 anni.

Riccardo Fogli con la moglie e la figlia – Foto: Instagram

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Riccardo Fogli è stato molto schietto e diretto: “Mi spaventa solo perché ho una bambina di nove anni, il mio giovane amore. Lei ha bisogno di me e avrà bisogno di me ancora per qualche anno”.

Ha poi aggiunto: “Mia mamma è in cielo dal 2000, spero che mi faccia da portavoce. Devo vivere ancora un po’ perché voglio proteggere mia figlia piccola. Mio figlio grande lavora, ha trent’anni. Ma la piccola ha bisogno di me ancora”.

Riccardo è molto attento alla forma e alla salute: “Mi tratto bene, bevo acqua liscia, niente vino, sto bene, Dio mi ha dato energia e passione. Non ho paura di invecchiare, ma voglio invecchiare con calma. Non voglio lasciare il mondo all’improvviso. Non sono ancora pronto”.

