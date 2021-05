Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua vicini alla rottura: “Lei si sta allontanando”

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sono ormai vicini alla rottura. La crisi della coppia di Uomini e Donne sembra insanabile. Come ha rivelato la dama del trono over “alcune volte l’amore non basta”. Ora a parlare è il cavaliere tarantino di Uomini e Donne che ha parlato del momento difficile della coppia a Uomini e Donne Magazine. Che cosa ha dichiarato Riccardo Guarnieri sulla sua storia con Roberta Di Padua?

Guarnieri ha affermato: “Abbiamo alti e bassi – ha esordito il bel pugliese, ex fidanzato di Ida Platano – Credo sia normale, durante una storia fresca come la nostra. Siamo in una fase di assestamento. Con Roberta abbiamo alle spalle una lunga conoscenza anche se, usciti dal programma, abbiamo avuto alcune piccole discussioni su miei lati caratteriali che precedentemente non sembravano essere un problema”.

Il loro amore appena nato è già finito? Il compagno di Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri, ha spiegato: “Probabilmente perché ci hanno visti distanti per molto tempo: il motivo non é stata una crisi, semplicemente avevo la febbre. Dato il periodo, ho fatto i controlli del caso e sono rimasto a Taranto invece di andare a trovare Roberta, come avevamo deciso. Poi però ci siamo rivisti. Roberta é una donna completa, intelligente, in grado di capire me e i miei momenti; d’altro canto, sto scoprendo che quando é infastidita ha delle reazioni molto forti, e tende a perdere la pazienza. Ho voglia di viverla di più: anche perché la lontananza non aiuta a superare le incomprensioni, ma purtroppo al momento non abbiamo la possibilità di vederci più di un week end ogni due”.

Che cosa sta succedendo? Guarnieri ha rivelato: “Roberta si sta allontanando. Non é importante il motivo per cui abbiamo litigato anche perché si tratta, a mio parere, di una discussione senza peso. Quello che mi dispiace é che, da lì, Roberta ha palesato che alcune sfaccettature di me le danno fastidio: é venuta un po’ meno la tolleranza che ha sempre dimostrato nei miei confronti”.

Il cavaliere pugliese non ha però voluto commentare il ritorno di Ida Platano nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne: “Preferirei non commentare la sua scelta. […] Rispetto al passato mi sento più libero di mostrarmi; sono anche molto contento dei commenti che riceviamo. In tanti mi dicono che mi vedono con un sorriso diverso e in altrettanti si divertono e sorridono insieme a noi. In più, con l’indifferenza e con il tempo, la gente che mi additava e mi accusava di far soffrire le persone é sparita. Sicuramente sono cambiato come uomo e come compagno, e questo l’ha notato anche Roberta facendo un confronto con la nostra precedente frequentazione. Nella mia relazione passata percepivo che qualcosa non tornava nella coppia. C’era una forte emozione, un forte sentimento ma mancava la serenità; adesso, invece, oltre all’emozione e al sentimento una serenità di fondo c’é sempre”.