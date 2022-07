Ricky Martin accusato di violenza dal nipote 21enne: “Ha avuto una relazione clandestina con lui”

Ricky Martin è stato accusato di violenza domestica dal nipote 21enne, Dennis, figlio della sorellastra Vanessa Martin. Le indiscrezioni shock sono state riportate dal programma televisivo argentino “La tarde” e dal periodico “El Pais”. La persona che avrebbe subito gli abusi che hanno fatto scattare un provvedimento restrittivo nei confronti dell’artista potrebbe far parte, dunque, della famiglia.

Ricky Martin – Foto: Facebook

La notizia delle accuse nei confronti del famoso cantante Ricky Martin era trapelata nei giorni scorsi ma, fino a ora, aleggiava il mistero sull’autore della denuncia.

Stando al racconto dell’emittente tv, il giovane 21enne avrebbe dichiarato alle forze dell’ordine di Porto Rico di aver avuto una relazione, durata circa sette mesi, con lo zio. La decisione del ragazzo di porre fine al rapporto, però, non sarebbe stata accettata di buon grado dal papà vip Ricky Martin, il quale lo avrebbe inondato di telefonate e messaggi arrivando, addirittura, a presentarsi fuori dalla sua abitazione. Dennis avrebbe, inoltre, dato conferma del frequente uso di sostanze stupefacenti, che avrebbero alterato innumerevoli volte l’umore del cantante, portandolo a perdere il controllo in più di un’occasione.

Martin, a rischio di finire dietro le sbarre per 50 anni, ha negato pubblicamente ogni accusa: “Il provvedimento avviato contro di me è basato su accuse completamente false; dunque, risponderò al processo con i fatti e la dignità che mi caratterizza. – ha scritto su Twitter – E ancora: “Poiché la questione legale è in corso, non posso rilasciare dichiarazioni dettagliate al momento. Sono molto grato per gli innumerevoli messaggi di solidarietà, li ricevo con tutto il cuore”.

Il quotidiano locale “El Vocero“ ha raccontato di aver visto il cantante nei pressi dell’abitazione della vittima in almeno tre occasioni. La prima udienza è fissata per il 21 luglio. Si attendono nuovi sviluppi.

Come è noto da parecchi anni, Ricky è impegnato in una relazione stabile con il pittore ed artista siriano Jwan Yosef. I due – genitori di quattro bambini – si sono uniti in matrimonio nel dicembre 2018, dopo due anni di fidanzamento.