Ricky Martin scagionato dalle accuse di violenza sessuale: il nipote del cantante ritira la denuncia

Ricky Martin è stato scagionato dalle accuse di violenza sessuale. Il nipote del cantante ha ritirato la denuncia. Il celebre cantante ha rischiato fino a 50 anni di carcere per le accuse di violenza domestica del nipote, ma l’affaire si è risolto con una archiviazione. Il tribunale di Porto Rico ha infatti definitivamente chiuso il caso e sospeso l’ordine restrittivo che pendeva sulla star. A darne notizia è lo stesso cantante che sui propri social ha scritto: «La verità vince».

Ricky Martin – Foto: Facebook

Dennis Yadiel Sanchez, nipote 22enne del cantante e figlio della sorellastra Vanessa, sosteneva di aver avuto una relazione clandestina con l’artista per circa sette mesi. Poi, però, ha ritirato la denuncia.

«La verità vince», ha scritto il papà vip Ricky Martin sui social portando la sentenza che lo scagiona definitivamente. «Come abbiamo anticipato – si legge su Instagram -, l’ordine restrittivo temporaneo non è stato esteso dalla Corte. L’accusatore ha confermato in tribunale di aver preso da solo la decisione di ritirare le accuse, senza nessuna influenza esterna o pressione. Non era niente di più di un individuo problematico che faceva false accuse con assolutamente niente con cui provarlo».

La notizia è stata accolta con grande gioia ed entusiasmo dai fan del famoso, stimato e amato artista portoricano.

Ricky Martin ha sempre respinto le accuse del nipote, bollandole come «false e disgustose». Versione confermata anche dal fratello dell’artista, Erico, secondo cui il nipote «soffre di disturbi mentali».

Al suo fianco c’è sempre stato suo marito. Come è noto da parecchi anni, Ricky è impegnato in una relazione d’amore stabile con il pittore ed artista siriano Jwan Yosef. I due – genitori di quattro bambini – si sono uniti in matrimonio nel dicembre 2018, dopo due anni di fidanzamento.

