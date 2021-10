Ricky Martin si è rifatto? “Se avessi fatto ricorso al botox, lo avrei detto tranquillamente”

Ricky Martin si è rifatto? Anche il Re del Pop latino ha ceduto al botox? Il gossip è iniziato a circolare sul web dopo la presentazione del suo tour in conferenza stampa a Las Vegas in cui è apparso con il viso gonfio e i zigomi diversi. Il celebre cantante portoricano ha smentito categoricamente questo rumor, mostrando su Instagram il suo volto dopo l’infiammazione.

Il popolare e amatissimo cantante, attore e personaggio televisivo portoricano Enrique Martin Morales ha dichiarato ai suoi followers: “Se avessi fatto ricorso al botox lo avrei detto perché non ho niente da nascondere. Ma nel giorno in cui ho fatto le interviste, ho usato un siero multivitaminico. Penso che ci sia stata una strana reazione sulla mia pelle, ho avuto un’infiammazione. Ma al di fuori di quello era una giornata normale”.

Il papà vip Ricky Martin ha poi continuato: “Non volevo cancellare le interviste, se lo avessi fatto, oggi non avrei dovuto fare questo questo video per spiegarvi la situazione. Ma va tutto bene, insisto. La mia vita è normale. Sono molto sano. I concerti saranno fantastici”.

Anche il suo ufficio stampa in una nota stampa aveva scritto: “Sulla base degli eventi e delle numerose notizie errate apparse su diversi media, siamo obbligati a chiarire che Ricky Martin non ha eseguito alcun intervento di chirurgia estetica al viso. Prima dell’intervista che ha rilasciato a Las Vegas, ha avuto una reazione allergica che di conseguenza ha causato un’infiammazione della pelle. La reazione non è stata nemmeno causata dal Kumiko Skincare”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Martin è felicemente sposato con il pittore ed artista siriano Jwan Yosef da gennaio 2018. Nel dicembre del 2018 è nata, attraverso maternità surrogata, la loro prima bambina: Lucia. Nell’ottobre 2019 è nato un secondo bambino, Renn. In precedenza, nel 2008, Ricky Martin ha avuto tramite maternità surrogata due gemelli: Matteo e Valentino.