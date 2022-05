Rio è il nuovo singolo di Ale Anguissola: significato e audio della canzone

Rio è il nuovo singolo di Ale Anguissola, che è già disponibile dall’8 maggio in radio e sulle maggiori piattaforme di streaming e di download digitale. Il brano anticipa l’uscita dell’album omonimo, Rio. Prodotto da Ale Anguissola e arrangiato da Danilo Ballo, Emiliano Bassi, Gigi De Rienzo ), il disco vede la partecipazione del chitarrista Jubileu Filho, con cui il musicista cremonese vanta diverse collaborazioni. Poi tra gli altri, Jerry Popolo, Alessandro Tedesco, Gianfranco Campagnoli, Ana Flora, Michele Quaini. Ecco il significato e l’audio del brano del cantautore e polistrumentista cremonese.

Rio è il disco della maturità artistica, dove si incarnano atmosfere che appartengono al background musicale di Ale, dalla dance degli anni ’70 al Brasile, al pop italiano della musica d’autore. A breve sarà online anche il video ufficiale della canzone, che è stato diretto dall’attore, fotografo di moda ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 Alex Belli.

Rio di Ale Anguissola: audio della canzone

Chi è Ale Anguissola?

Ale Anguissola, all’anagrafe Alessandro Anguissola d’Altoè, nasce a Cremona nel 1965. Dopo gli studi classici si laurea in economia in Italia e successivamente consegue una laurea in marketing negli Stati Uniti. Coltiva da sempre una passione profonda per la musica e suona il pianoforte, la chitarra e il sassofono. Nel 2004 pubblica il primo album “Morena de Bahia” e nel 2016 esce l’EP Morena (feat. get far Fargetta), seguito dal singolo Mulata (feat. Ana Flora).

Tra il 2020 e l’inizio del 2021, Ale si dedica intensamente alla scrittura e pubblica i singoli Penso che ti penso (feat. Ana Flora), Il 9 e il 6 (feat. Ana Flora), Ora si corre, Tanta roba, Che sarà,In punta di piedi e Imperfetti, Chanel, Che sarà, Come sa amare una donna.

Viaggiatore assiduo, per lavoro e per passione, Ale Anguissola è un artista poliedrico alla ricerca costante di nuovi orizzonti da scoprire. In lui convivono il cantautorato italiano e le influenze stilistiche attinte nei suoi viaggi intorno al mondo, con un occhio di riguardo per la tradizione musicale brasiliana. Il suo motto è “Non smettere mai di imparare”, nella vita come nella musica; continua infatti a studiare e a perfezionarsi per affinare le sue capacità artistiche e per ampliare le sue collaborazioni.