Riproduzione Vietata è l’album d’esordio di Mattak: la tracklist

Riproduzione Vietata è l’album d’esordio di Mattak, rapper svizzero che, recentemente, si è fatto notare grazie alle ospitate a Real Talk, il celebre format YouTube dedicato al rap e all’hip-hop italiano (la puntata con lui protagonista ha raggiunto oltre 430.000 visualizzazioni e il terzo posto tra le tendenze di YouTube), e a 105 Trap, programma radiofonico di Radio 105.

Tra i featuring spiccano quelli con Marteena, con cui Mattak ha collaborato per il primo singolo estratto dall’album, M&m’s, Pt. II, Wiser Keegan, Funky Nano, E1S, Sinister Jerry, ZZ, Murubutu, Limon Willis, VinzUlto, Tommy Gun & Tundra.

Riproduzione Vietata di Mattak: la tracklist dell’album

LSQ14fmg [Intro] L’Anima Giusta Capitan Ametrica Tutti in Riga (feat. Wiser Keegan) Uh Beibi (feat. Funky Nano) Cibo Capolavoro (feat. E1S) Starlight eviL (feat. Sinister Jerry) Tandem (feat. ZZ) M&m’s, Pt. II (feat. Marteena) Narciso (feat. Murubutu) Swiss Side Squad (feat. Limon Willis, Funky Nano, VinzUlto, Marteena, Tommy Gun & Tundra) Il Buco dell’Odds On Segnavento [Outro]

Chi è Mattak? La biografia e carriera

Nato nel 1994 a Lugano, nel Canton Ticino, Mattia Falcone, vero nome di Mattak, è considerato, al momento, tra i rapper più influenti in Svizzera, riuscendo anche a costruirsi un seguito qui in Italia.

Il suo percorso nella musica è cominciato nel 2011 con la fondazione della crew Poche Spanne, insieme a Funky Nano. Nel 2013, per Mattak, è arrivato il successo in patria grazie al mixtape Spanna-Ti. Nel 2014, il rapper ha vinto il contest Join The Crew, lanciato dalla Machete, che gli ha permesso di essere inserito nel Machete Mixtape 3, facendosi conoscere nel nostro paese. Nel 2016, Mattak ha pubblicato l’EP Ultimo viene il corvo, insieme a Serpe, Caveman e eS Production. Mattak, inoltre, vanta collaborazioni con Inoki, Kiave, Machete Crew, E-Green, Terron Fabio, Dj Fastcut, Lord Madness, Il Turco e Kharfi. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo album, Riproduzione Vietata.