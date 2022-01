Rita Dalla Chiesa ha ricordato il suo Capodanno più bello durante un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. L’ex presentatrice storica di Forum e giornalista ha narrato di un ultimo dell’anno in Calabria: “Nel 1992 io e Fabrizio Frizzi abbiamo trascorso l’ultimo dell’anno a Catanzaro, da mia sorella. Abbiamo atteso l’anno nuovo sulla spiaggia, con coperte e spumante, ammirando i fuochi d’artificio in riva al mare”.

Rita Dalla Chiesa – Foto: Facebook

Poi l’ex moglie del compianto e amatissimo conduttore televisivo e radiofonico nonché attore e doppiatore Fabrizio Frizzi ha raccontato che quella sera ognuno aveva cucinato qualcosa e che, rientrando dalla notte sulla spiaggia, lei e il suo ex marito avevano fatto un’appetitosa colazione: “All’alba io e Fabrizio siamo rientrati a casa di mia sorella e abbiamo mangiato un buonissimo tiramisù che, ridendo, abbiamo finito”.

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi avevano 11 anni di differenza. Entrambi conduttori tv la figlia del generale Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia, e Frizzi erano stati sposati dal ’92 al ’98. Dopo il divorzio, erano rimasti in ottimi rapporti, lavorando anche insieme. Come ben ricorderete il 23 ottobre 2017, mentre stava registrando una puntata del quiz L’eredità, Frizzi venne colto da una lieve ischemia cerebrale. Fu subito ricoverato al policlinico Umberto I. Dopo alcuni esami e accertamenti venne dimesso a novembre. Il 25 marzo del 2018, cinque mesi dopo l’ictus, durante il suo programma, le sue condizioni peggiorarono improvvisamente e fu ricoverato d’urgenza per emorragia cerebrale all’Ospedale Sant’Andrea di Roma, dove però non superò la crisi e morì alle 4:30 di mattina del 26 marzo, all’età di 60 anni. Ha lasciato una moglie, Carlotta Mantovan, e una figlia, Stella, che all’epoca aveva 5 anni.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per essere sempre informati e aggiornati sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale.