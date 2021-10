Rita Rusic affossa Adriana Volpe: “Mi rode che lei è un’opinionista che di opinioni non ne ha una intelligente”

Rita Rusic ha affossato duramente l’ex gieffina e attuale opinionista del Grande Fratello Vip 6, Adriana Volpe. La concorrente di Pechino Express ha dichiarato che l’ex conduttrice tv del programma I Fatti Vostri è odiosa.

Rita Rusic non ha avuto dubbi su quale fazione scegliere. “Bruganelli forever”, ha scritto, aprendo a una cena assieme alla moglie di Paolo Bonolis. Ma da dove nasce questo astio nei confronti della conduttrice?

Rusic e Volpe hanno partecipato alla stessa edizione del “Gf Vip” nel 2020, e già in quell’occasione se ne erano dette di tutti i colori. “Comunque si vede che l’hai presa bene che come opinionista hanno preferito prima l’Elia e poi la Volpe, invece che te”, ha rinfacciato un utente alla Rusic, che ha risposto: “Sono scelte! Ma lei veramente parla sempre e solo di Magalli! E che palle”.

Alla showgirl, che prossimamente parteciperà a Pechino Express assieme al suo fidanzato, non va proprio giù il ruolo di Adriana Volpe come opinionista. La sentenza è di quelle pesanti: “Mi rode che lei è un’opinionista che di opinioni non ne ha una intelligente”.

A finire al centro del gossip in questi ultimi giorni è anche lo scontro social (piuttosto finto e discutibile) e in tv tra le due attuali opinioniste del Grande Fratello Vip 6, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, dopo la foto social della moglie di Paolo Bonolis con il conduttore tv Giancarlo Magalli (acerrimo nemico vip dell’ex gieffina vip) in un noto ristorante vip. Tutto a favor di share e ascolti tv. Ma non è servito a molto anche perché il GF Vip 6 ha perso la sfida televisiva contro I Bastardi di Pizzofalcone. Su Rai 1 La serie I bastardi di Pizzofalcone ha registrato un netto 4.458.000 telespettatori e uno share del 21,46%. Su Canale 5, il Grande Fratello Vip 6 ha registrato un netto di 2.828.000 telespettatori con uno share del 19,15%.