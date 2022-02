Ritorno al Futuro/Back to the Future è il nuovo album di Elisa: la tracklist

Ritorno al Futuro/Back to the Future è il nuovo album di Elisa, in uscita il 18 febbraio 2022. Sarà sicuramente uno degli album più attesi di questo nuovo anno. Le collaborazioni sono davvero importanti e prestigiose: da Jovanotti a Mace, da Shablo a Elodie, e ancora Giorgia, Rkomi, DRD, Venerus, Michelangelo, Don Joe, Roshelle, Andrea Rigonat, Stevie Aiello, Sixpm, Marz & Zef.

Elisa – Foto: Facebook

Il progetto discografico si compone di 25 brani, tra cui la canzone con la quale ha gareggiato al Festival di Sanremo 2022 di Amadeus, intitolata “O forse sei tu”. In realtà si tratta di due dischi: uno in italiano e uno in inglese. “In questo album l’aspetto della collettività e della condivisione era ancora più importante e più centrale rispetto ad altre volte”, ha scritto Elisa presentando i suoi ospiti.

Ritorno al Futuro di Elisa: la tracklist dell’album

A tempo perso, prod. Sixpm Seta, prod. DRD Come sei veramente, prod. Andrea Rigonat – add. Prod. Michelangelo O forse sei tu, Prod. Andrea Rigonat Litoranea, Prod. Elisa & Mace Quello che Manca (con Rkomi), prod. Sixpm Luglio (con Elodie, Giorgia, Roshelle), prod. Elisa & Mace Come te nessuno mai, prod. Andrea Rigonat Non me ne pento, prod. Don Joe Palla al centro (con Jovanotti), prod. DRD Chi lo sa, prod. Andrea Rigonat Quando arriva la notte, prod. Mace & Venerus

Back to the future di Elisa: la tracklist dell’album

Show’s Rolling, prod. Elisa, Marz & Zef Let me, prod. Elisa Drink to me, prod. Elisa, Marz & Zef I feel it in the earth, prod. Elisa Ordinary Day, prod. Andrea Rigonat Tears may roll down now, prod. Elisa & Andrea Rigonat Fuckin’ believers, prod. Elisa Hope, prod. Elisa & Stevie Aiello Domino, prod. Elisa & Sixpm

10.Like I want you, prod. Shablo & Elisa

11.My mission, prod. Elisa