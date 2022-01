Ritorno al Futuro/Back to the Future è il nuovo e doppio album di Elisa

Ritorno al Futuro/Back to the Future è il nuovo e doppio album della celebre cantautrice, musicista e produttrice discografica Elisa. Il disco sarà rilasciato il 18 febbraio 2022, dopo la sua partecipazione tra i Big del Festival di Sanremo. Il potente tappeto sonoro della canzone si arricchisce di una partitura d’archi orchestrati dalla stessa Elisa insieme a Will Medini, arrangiatore e musicista che sarà il suo Direttore d’Orchestra durante le serate a Sanremo. La musica del brano è firmata interamente da Elisa, mentre il testo è scritto dall’artista insieme a Davide Petrella. La produzione è di Andrea Rigonat.

Il nuovo progetto discografico della cantautrice, “Ritorno al Futuro / Back to the Future”, è in uscita per Island Records. Un lavoro importante (a distanza di 3 anni da “Diari Aperti”, certificato Doppio Platino) che racchiude le sue diverse anime: un doppio album di canzoni inedite, uno in italiano ed uno in inglese (di quest’ultimo Elisa si è occupata anche della maggior parte delle produzioni).

Apripista del nuovo album è stato Seta, il primo singolo uscito lo scorso 24 novembre, descritto così dalla cantante prima del suo rilascio: “Il video di Seta è una storia che ho scritto di mio pugno, ha un messaggio forte che mi sta a cuore. Riguarda la forza femminile. Ho trovato dei compagni di viaggio speciali a cui devo tanto… Ringrazio Pierpaolo (@pppiccioli) per le nostre lunghe chiacchierate a notte fonda per la dedizione e la cura nei dettagli e soprattutto per l’amicizia e la forza che mi ha trasmesso. Attilio (@attiliocusani) per avermi accolta nella regia e per avermi seguita nella mia visione. Angela (@angelacurri_ ) per la sua performance magica, elettrica e magnetica, come lei. Alessandro (@alefalasca_ ) e Giulio (@giulio_schiffer ) per essere entrati nel viaggio così fino in fondo. Grazie a tutto il cast, e alla produzione (@borotalco.tv ) che ha dato il massimo. Il video esce a mezzanotte, insieme al singolo. Sono emozionata”.