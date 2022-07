Roberta Beta lontana dalla tv e dal figlio: “É frustrante”

Roberta Beta è ormai lontana dalla tv e dalla radio da tantissimi anni. L’ex concorrente del Grande Fratello 1 ha ammesso che è davvero frustrante durante una nuova intervista rilasciata al settimanale Nuovo. In passato ha lavorato come giornalista, speaker radiofonica e opinionista tv.

Di recente si era sfogata sui social poiché non lavora da un anno e aveva l’autostima sotto ai piedi. Oltre ad essere disoccupata, si sente sola perché il figlio è lontano. Infatti, Filippo, nato venti anni fa da una storia d’amore piuttosto breve tanto che Roberta ha cresciuto il figlio da sola, si è trasferito a Milano per frequentare la Facoltà di Giurisprudenza. Un vero trauma per Roberta: «Filippo è sempre stato la mia priorità. Per amor suo ho detto tanti no e per lui ho sacrificato la mia carriera. È arrivato in un momento in cui ero lanciata come un razzo, ma non ho rimpianti e rifarei tutto».

Al settimanale di cronaca rosa e attualità Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, Roberta Beta ha ammesso di aver lavorato ininterrottamente per anni: non esistevano ferie ma era felice. Per tanti anni si è divisa tra televisione e radio ma a un certo punto hanno cominciato a non rinnovare più i contratti senza alcuna motivazione: «Da sei anni non faccio più radio ma quando la gente mi vede presentare un libro di un amico o un evento benefico chiede perché non mi vengano date nuove opportunità. E questo è davvero frustrante».

Nonostante le offerte che le arrivano siano numerose, Roberta rifiuta perché sono a titolo gratuito. Nell’attesa, si è iscritta a un corso di podcast, programmi radio diffusi via Internet: «Se nessuno mi dà un’opportunità vorrà dire che me la creerò da sola. Ho già in mente una trasmissione e poi con il mio agente stiamo portando avanti vari progetti tv. Incrocio le dita».

