Roberta Di Padua dopo la rivelazione shock di Riccardo Guarnieri perde migliaia di follower

Roberta Di Padua dopo la rivelazione shock di Riccardo Guarnieri in studio perde migliaia di follower e anche credibilità. Il cavaliere tarantino del trono over di Uomini e Donne ha infatti confessato nel famoso e chiacchierato salotto tv di Maria De Filippi che sia lui che Roberta Di Padua sono rimasti a lungo nel programma per permettere alla dama campana di incrementare follower e guadagni sui social. Inoltre ha anche ammesso di non voler tornare in studio e di essersi sentito in dovere di farlo.

Riccardo Guarnieri ha anche attaccato Armando Incarnato e la sua ex compagna Ida Platano, scatenando un vero e proprio pandemonio in studio. Ha inoltre rivelato che la dama campana gli ha raccontato che il cavaliere napoletano Armando Incarnato ha spesso parlato male della redazione di Uomini e Donne. I tentativi di negare queste parole da parte di Roberta Di Padua non hanno spinto Riccardo a ritirare le accuse… anzi ha affermato che secondo lui tra Roberta e Armando deve esserci stato qualcosa in più di una semplice amicizia.

Non ha risparmiato neanche la sua ex compagna Ida Platano, rivelando che lei e una sua amica ex dama del parterre parlavano male della redazione di Uomini e Donne, accordandosi su chi vedere, in particolare menzionando Sossio Aruta che all’epoca era uno dei volti di punta del programma pomeridiano di Canale 5.

Resta il fatto che dopo queste clamorose rivelazioni di Riccardo Guarnieri, tanti follower indignati e sconvolti hanno tolto il segui al profilo Instagram di Roberta Di Padua. Secondo l’influencer Amedeo Venza, la Di Padua avrebbe perso già più di 3mila follower in poche ore e il picco discendente non sembra volersi arrestare…

I fan e telespettatori di Uomini e Donne chiedono a gran voce a Maria De Filippi di prendere provvedimenti nei confronti di questi cavalieri e dame del trono over che hanno preso per i fondelli tutti. Stay tuned per saperne di più.