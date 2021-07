Roberta Di Padua torna nel parterre over? “Non so se sono pronta”

Roberta Di Padua tornerà nel parterre over? La dama del trono over di Uomini e Donne non sa se è pronta al ritorno dopo le furiose polemiche degli ultimi mesi e le gravi accuse del suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri. La dama ha rivelato al magazine ufficiale del dating show di Canale 5: “In questo momento non ho né la testa né la voglia di mettermi in gioco sentimentalmente con una nuova persona. Di dover ricominciare a raccontarmi e farmi capire […] da donna mi sento realizzata anche senza un uomo al mio fianco; se dovesse arrivare sarebbe un valore aggiunto”.

Roberta Di Padua ha continuato rivelando di aver avuto sempre il sostegno e supporto della sua amica Valentina Autiero: “Mi è stata vicina come sempre. Valentina ormai è per me una persona di famiglia e sa chi sono in ogni mia sfaccettatura. Siamo due donne molto diverse, ma al contempo entrambe vere ed è per questo, fin da subito, che nei camerini ci siamo trovate. Valentina è la cosa più bella in assoluto che mi ha dato Uomini e Donne. Lì non ho trovato l’amore ma ho trovato lei, una persona che sa ascoltarmi, che so ascoltare e con la quale discuto ma sempre in maniera costruttiva”.

Dopo la rottura con Riccardo Guarnieri, Roberta tornerà nel parterre over di Uomini e Donne? “Non avrei problemi a rimetterci la faccia – ha sottolineato -, perché so per certo di non aver sbagliato in nulla, ma non so se sono pronta, o meno, per mettermi gioco sentimentalmente. Inoltre non so che effetto potrebbe farmi lo studio. Rivedere il luogo di tanti ricordi, belli e meno belli. Magari con il rischio di rivedere qualcuno o di ritrovarmi a parlare di lui”.

A presto con nuove news, anticipazioni e indiscrezioni sui personaggi della fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5, Uomini e Donne!