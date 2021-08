Roberta è la nuova tronista di Uomini e Donne. Ha 21 anni ed è originaria di Roma. Nel video di presentazione pubblicato su Witty ha dichiarato: “Sono Roberta, ho 21 anni e sono di Roma. Sono molto schietta, sincera e limpida. Mia madre dice sempre che soffro di incontinenza verbale per quanto sono spontanea e diretta. Una cosa è certa dico sempre la verità. Sono molto puntigliosa, peso i gesti e le parole e non lascio mai nulla al caso. Sono sensibile e gelosa di questo mio lato. Non temo il giudizio della gente e chi mi conosce veramente sa che persona sono. L’orgoglio non mi appartiene e non mi piace neanche nelle altre persone, perché ritengo che la capacità di riconoscere i propri sbagli e chiedere scusa sia una forma di forza e di intelligenza e non di debolezza”.

Per poi aggiungere: “La mia famiglia è il punto di forza. Siamo io mamma e le mie due sorelle. Ho perso mio padre a 14 anni, all’inizio mi sono chiusa in me stessa e non riuscivo ad affrontare questo dolore con nessuno, forse ero solo troppo piccola e ci ho messo del tempo per capire che dal dolore non possiamo sfuggire ma possiamo solo imparare a conviverci per tutta la vita”.

Ha poi sottolineato: “Ad oggi il pensiero di assomigliare a mio papà mi rende orgogliosa e felice. Mamma è la persona che più stimo di più al mondo, è forte, determinata ,ha fatto sia da mamma che papà, ci sentiamo minimo tre volte al giorno e non riesco mai a non dirle che le voglio bene. Grazie a lori sacrifici e i tanti lavori saltuari sono riuscita ad andare via di casa a 18 anni e frequentare l’università. Ho preso una stanza a Roma e dopo tanti sforzi il 22 luglio di quest’anno mi sono laureata in lingue e letterature straniere. Il ricordo più bello della mia vita sarà sempre il giorno in cui mia madre mi ha messo la corona di alloro in testa. Anche se mio padre non era presente so che hai aiutato e protetto dall’alto e ho dedicato a lui questo traguardo. Al mio papà, la mia stella polare”.

Ha concluso così: “In amore ho dato tanto, mi piacerebbe trovare un ragazzo con cui potermi concedere per una volta il lusso di sentirmi vulnerabile e fragile senza vergognarmi. Che si prenda cura di me e che abbia le spalle larghe, non voglio una persona che mi faccia dormire con un occhio chiuso e un occhio aperto, ho bisogno di potermi fidare. Cerco un uomo con una forte personalità dal carattere riconoscibile. Non mi piacciono gli sciapi. Deve avere tanta santa pazienza. Con uno con lo mio stesso carattere mi sa tanto che finiamo a piatti in faccia. Non mi piacciono i ragazzi narcisisti e troppo presi da se stessi”.

Roberta, Matteo, Joele e Andrea Nicole: i nuovi tronisti

Roberta affiancherà Matteo Fioravanti, Andrea Nicole e Joele Milan. Matteo Fioravanti ha 24 anni ed è originario di Roma. Proviene da una famiglia umile, che nonostante tutto gli ha dato tanto. Ha sempre avuto una passione per il calcio, che lo ha portato a giocare in una squadra spagnola prima dell’infortunio che ha messo fine al suo sogno. Single da tre anni, si è innamorato solo una volta in vita sua.

Joele Milan ha 26 anni, è veneto ed è pluritatuato. Abita in provincia di Venezia, è diplomato in Ragioneria e Sistemi Informativi Aziendali e lavora in un concessionario d’auto nella sua città. Joele è un grande appassionato di sport, soprattutto basket e calcio, che pratica da quando è piccolo. Durante la registrazione della prima puntata della nuova edizione del trono classico di Uomini e Donne, Joele Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni bomba sulla sua vita sentimentale. Il ragazzo ha rivelato di essere stato tradito dalla sua ex fidanzata proprio con il suo migliore amico. Avrebbe infatti beccato la sua ex fidanzata a letto con il suo migliore amico. Per questo il ragazzo ha detto che non si fida facilmente di chi ha davanti.

L’altra neo tronista di Uomini e Donne è Andrea Nicole, commessa ex transgender. La commessa Andrea Nicole ha fin da subito preso consapevolezza del suo essere transgender iniziando a 18 anni il percorso di transizione, terminato 8 anni fa.