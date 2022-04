Roberta Morise dopo la sua breve esperienza come naufraga vip all‘Isola dei famosi 2022, reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, tornerà in Rai. La bellissima conduttrice tv calabrese sarà la presentatrice del nuovo programma tv di Raiuno, Camper. Questo nuovo programma di Mamma Rai andrà in onda tutti i giorni da inizio giugno. Camper prenderà il posto di È Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici, che tornerà a settembre dopo la pausa estiva. Una conduzione doppia che Morise condividerà con Tinto, alias Nicola Prudente.

Secondo TvBlog, la presentatrice tv Roberta Morise ha avuto la meglio su Bianca Guaccero.

Qualche settimana fa Roberta Morise aveva parlato della sua carriera e della sua esperienza flash in Honduras durante la sua ospitata a Verissimo, programma tv di Silvia Toffanin. Inoltre aveva espresso la sua opinione in merito alla sua avventura professionale a I Fatti Vostri, che si era conclusa nel peggiore dei modi.

“Ci rimasi male – aveva raccontato Roberta alla compagna del manager e imprenditore Pier Silvio Berlusconi -, perché quel programma per me era uno di quei programmi al quale posso dire di essere stata più legata, è stato una sorta di palestra dopo tanti anni. Non me lo aspettavo. Il programma era I Fatti Vostri. C’era un bel gruppo, si respirava un bel clima, io e Giancarlo (Magalli, ndr) andavamo d’accordissimo. Zio Giancarlo! Ci siamo amati reciprocamente. Ognuno aveva i suoi spazi – aveva concluso -, condividevamo il programma in maniera serena. Ora a I Fatti Vostri non c’è neanche più Giancarlo, ci hanno mandato tutti a casa”.