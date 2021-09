Roberto Manrique è gay: il coming out dell’attore e modello ecuadoriano

Roberto Manrique è gay ed è felicemente fidanzato da oltre 7 anni. Il 42enne attore e modello ecuadoriano ha fatto coming out mediante un lungo post condiviso sul suo profilo Instagram. Molto amato e popolare in America Latina, Roberto Manrique è seguitissimo sui social. Alla sua pagina Facebook risultano iscritti oltre 3 milioni di fans. Circa 2,7 milioni di followers su Instagram.

Roberto Manrique – Foto: Instagram

Il famoso e popolare attore di numerose e fortunate telenovelas di successo come Doña Bárbara e Victorinos ed El Clon ha fatto coming out su Instagram Story. Ha infatti dichiarato: “Non mi è mai sembrato importante dire che sono omosessuale perché ho davvero ritenuto che fosse irrilevante, che ci fossero altri aspetti legati al chi sono, e questa era la priorità. Ma ora sento che è arrivato il momento di parlarne. Robertito è cresciuto in un mondo che non gli permetteva di essere quello che era, quando anche il pianto non era da uomini, quella vulnerabilità non era degna, figuriamoci il fatto che mi piacessero gli uomini e che sentivo, poiché ricordo che c’era qualcosa in me che non andava”.

Il sex symbol ecuadoriano ha poi aggiunto di aver fatto coming out con i suoi famigliari e amici più stretti da diversi anni, ma ora ha scelto di comunicarlo anche al mondo intero. Da diversi anni è felicemente impegnato: “Ho un bellissimo partner, ho un bellissimo fidanzato. Sono innamorato da sette anni, in una relazione incredibile. Non possono immaginare come siamo cresciuti, come ci siamo guidati. È un uomo straordinario che lavora nell’attivismo. È stato il mio sostegno a distanza”.

I suoi followers hanno accolto con gioia ed entusiasmo il suo coming out rigorosamente social. Qualche sua fan è rimasta senza parole e abbastanza esterrefatta. Noi siamo felici per lui e il suo compagno. Congratulazioni Roberto, auguri!