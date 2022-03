Rocco Nazionale impazzisce per Lulù Selassié. Il celebre, amatissimo e popolare divo del cinema adult internazionale ha inviato un messaggio molto importante e significativo alla finalista della sesta edizione del famoso e chiacchieratissimo reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip, Lucrezia Selassié. La notizia è stata annunciata dal conduttore e autore tv del GF Vip 6, Alfonso Signorini: «È un tuo fan sfegatato e ci ha mandato un video perché quando tu ci sei lui rimane incollato al video».

Lulù Selassie e Rocco Siffredi – Foto: Newsby

Il direttore del settimanale di cronaca rosa Chi non ha svelato il nome del personaggio internazionale che nutre grande ammirazione nei suoi confronti, ma le ha mostrato il video: «Penso solo a te, sei la donna in assoluto che mi interessa in questa casa, vera sincera come piace a me. Manuel tranquillo è solo stima. Ti auguro di vincere perché te lo meriti». Lucrezia Selassié è rimasta molto felice ed entusiasta: «Rocco ti amo, ti adoro sei troppo forte». Imbarazzo e risate in studio. Ma la gag è continuata con il conduttore tv che ha raccontato un succoso e fragoroso retroscena.

«Alle 9 di stamattina mi trovo un messaggio di Manu che mi chiedeva se stasera ci sarebbe stato un messaggio di Rocco Siffredi per Lulù specificando: ma è po**o?». Signorini ha prontamente tranquillizzato lo sportivo Manuel Bortuzzo e gli ha mandato proprio il video per togliere ogni dubbio. Ma non è finita qui. Manuel conosce molto bene Rocco. Ma come è possibile? «Mi disse anni fa che se ci fossero in Italia più uomini come me – ha detto il gieffino vip – saremo salvi. Lo conosco però Lulù non facciamo nulla di po***grafico con lui, ok?».

A presto con nuove news, indiscrezioni e anticipazioni sui finalisti del Grande Fratello Vip 6!