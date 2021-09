Rocco Nazionale riapre la sua Academy: torna in cattedra la professoressa Malena

Rocco Nazionale ha deciso di riaprire la sua Academy in Ungheria, dopo la pandemia di Covid 19. In cattedra ci sarà nuovamente la grande scoperta di Siffredi, la professoressa Malena Nazionale (battezzata da lui stesso con lo pseudonimo Malena la Pugliese). Il celebre divo del cinema adult internazionale ne ha parlato durante una recente intervista rilasciata al settimanale di gossip Novella 2000.

Si tratta della masterclass professionale nel cinema per adulti, dove il famoso e ricco produttore cinematografico a luci rosse insegna ai futuri professionisti sceneggiatura, regia, tecniche davanti alla telecamera.

“Dopo lo stop dovuto alla pandemia è un ritorno – ha detto Siffredi a Novella 2000 -, come le passate edizioni si svolge da me, a Budapest. E ci sarà Malena, ovviamente nel ruolo di insegnante. Ma soprattutto ci saranno tre studentesse, italiane: tre ragazze debuttanti, che scoprono il mondo dell’intrattenimento per adulti. E in più partecipa una coppia, che vuole mettersi in gioco. Lei è una donna più adulta, mentre lui è un giovane ragazzo. Sarà interessante osservare anche le loro dinamiche di coppia, durante il lavoro sul set e davanti alle telecamere”.

Valentina Nappi, Malena e Martina Smeraldi saranno le protagoniste dell’ultimo film di Rocco Nazionale. Un tris eccezionale e spettacolare per la famosa casa di produzione cinematografica a luci rosse diretta da Siffredi. I fan delle tre attrici italiane sono in estasi. L’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi è riuscito a riunire le tre grandi big del cinema adult italiano. In precedenza Malena aveva girato diversi film con Martina Smeraldi, ma mai con Valentina Nappi.

Valentina Nappi era invece apparsa con Martina Smeraldi sui social un po’ di tempo fa, mandando in visibilio i fan. Ora tutte e tre saranno insieme per l’ultimo film di Siffredi. Una vera e propria sorpresa dato che Valentina Nappi non era in buoni rapporti con Rocco Nazionale, dopo che proprio quest’ultimo l’aveva lanciata nel mondo a luci rosse.

