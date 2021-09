Rosalinda Cannavò sbotta sui social: “La situazione sta degenerando”

Rosalinda Cannavò è sbottata sui social dopo l’annuncio del Governo Draghi sulla zona gialla nella sua adorata regione, la Sicilia. Una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 5, si è sfogata sui social attraverso delle Instagram Stories. L’attrice Adua Del Vesco ha deciso di affrontare un argomento tanto attuale quanto delicato: il vaccino anti-Covid.

Rosalinda Cannavò – Foto: Instagram

Rosalinda ha dichiarato di essersi vaccinata non appena le è stato possibile farlo, e che la preoccupa scoprire che, invece, sono innumerevoli coloro i qual si dicono contrari all’inoculazione delle due dosi. Ora, infatti, l’attrice si trova nella sua amata Sicilia, ed ha notato che “la maggior parte delle persone non hanno il vaccino”. Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, ha persino chiesto il perché della loro scelta, ma nessuno ha saputo darle “una motivazione concreta”.

La fidanzata dell’influencer Andrea Zenga ha dichiarato: “Questo mi dà molta amarezza, perché la Sicilia adesso lunedì diventerà zona gialla, quindi questo fa capire che la situazione sta degenerando. A me quello che più in assoluto fa paura è l’ignoranza, e anche in questo caso a mio avviso sta anche qui prevaricando l’ignoranza. Questa cosa mi rattrista tantissimo”.

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello

L’ex concorrente del GF Vip, Adua Del Vesco, aveva dichiarato di recente al settimanale di cronaca rosa Chi: “Poco tempo fa ho visto Dayane per uno shooting. C’è stato un momento in cui lei mi ha dato un bacio a stampo fortissimo, un po’ come succedeva al Grande Fratello Vip. Io mi sono irrigidita. Voglio bene a Dayane, ma non voglio illudere nessuno. Non c’è alcuna storia, c’è solo una bella amicizia. Nient’altro… almeno da parte mia è così”.

Adua è davvero entusiasta della sua liaison con il figlio dell’ex portierone della Nazionale italiana di calcio e dell’Inter, Walter Zenga.