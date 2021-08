Rumors di Lizzo e Cardi B: testo, traduzione e video ufficiale

Rumors di Lizzo e Cardi B affronta ed esorcizza, in maniera diretta, tutti i rumors che accompagnano le celebrità. Ogni azione è sotto indagine, ogni commento deve veicolare un messaggio e il gossip che circonda la vita privata e professionale non viene smentito ma -ironicamente- confermato. Ecco testo, traduzione e video ufficiale della canzone.

Rumors di Lizzo e Cardi B: il testo

Rumors di Lizzo e Cardi B: la traduzione

[Intro: Lizzo]They don’t know I do it for the culture, goddamnThey say I should watch the shit I post, oh, goddamnSay I’m turnin’ big girls into hoes, oh, goddamnThey say I get?groupies?at?my shows, oh,?goddamn[Verse 1: Lizzo]All the rumors?are true, yeahWhat ya heard, that’s true, yeahI fuck him and you, yeahIf you believe I do thatHad to cut some hoes loose, yeahNDA, no loose lipsNow them hoes tryna sue meBitch, I don’t give two shitsAll the rumors are true, yeahI’ve been in the bamboo, yeahFocused on this musicMy ex nigga, he blew itLast year, I thought I would los? itReadin’ shit on the intern?tMy smoothie cleanse and my dietNo, I ain’t fuck Drake yet (Ha) [Pre-Chorus: Lizzo]Spendin’ all your time tryna break a woman downRealer shit is goin’ on, baby, take a look aroundIf you thought that I was ratchet with my ass hangin’ outJust wait until the summer when they let me out the house, bitch [Chorus: Lizzo & Cardi B](Talkin’, talkin’, talkin’)Give ‘em somethin’ to talk aboutSick of rumors (Ooh)But haters do what they do (Uh)Haters do what they do (Cardi) [Verse 2: Cardi B, Cardi B & Lizzo, Lizzo]All the rumors are true, yeahFake ass, fake boobs, yeahMade a million at Sue’s, yeahY’all be runnin’ with fake news, yeahCardi ain’t poppin’, no, that’s a machine (Huh?)Nobody listen, they buyin’ them streams (Hmm)They even post it on blogs overseasAnd lie in a language I can’t even readThe fuck do this mean?Look, I’m a Bronx bitch with some pop hitsUsed to pop off when they pop shit (Woo)But I’m calmed down and I’m locked inAnd my records live in the top tenLizzo, teach me about big girl coochie (Okay)Last time I got freaky, the FCC sued meBut I’m gonna keep doin’ what I wanna do‘Cause all the rumors areAll the rumors are true, yeah [Bridge: Lizzo, Lizzo & Cardi B]They hated on me since school, yeahI never thought I was cool, yeahNow me and Cardi, we cool, yeahI love hoes on poles, yeah (Woo)I am body goals, yeahThis shit from my soul, yeahBlack people made rock and roll, yeah [Pre-Chorus: Lizzo]While you’re spendin’ all your time tryna break a woman downRealer shit is goin’ on, baby, take a look aroundIf you thought that I was ratchet with my ass hangin’ outJust wait until the summer when they let me out the house, bitch [Chorus: Lizzo & Cardi B]What they say? (Yeah)What they say? (Yeah)(Talkin’, talkin’, talkin’)Give ‘em somethin’ to talk aboutSick of rumors (Ooh)But haters do what they doHaters do what they do [Outro: Lizzo]All the rumors are trueRumors, yeah (Yeah)Sheesh.

Non sanno che lo faccio per la cultura, dannazione

Dicono che dovrei guardare la roba che pubblico, oh, dannazione

Dicono che sto trasformando le ragazze grosse in z0ccole, oh, dannazione

Dicono che ricevo?groupies?ai?miei spettacoli, oh, dannazione

Tutte le voci?sono vere, sì

Quello che hai sentito, è vero, sì

Mi scopo lui e te, sì

Se credi che lo faccio

Ho dovuto liberare alcune sgualdrine, sì

NDA, niente labbra sciolte

Ora quelle tr0ie cercano di farmi causa

Cagn*, non me ne frega niente

Tutte le voci sono vere, sì

Sono stato nel bambù, sì

Incentrata su questa musica

Il mio ex nero, è esploso

L’anno scorso, ho pensato che l’avrei perso

Leggendo robaccia su internet

Il mio frullato e la mia dieta

No, non ho ancora scopato Drake (Ah)

Passi tutto il tuo tempo a cercare di far crollare una donna

La roba più vera sta succedendo, piccola, dai un’occhiata in giro

Se pensavi che fossi un cricchetto con il culo in giro

Aspetta solo fino all’estate quando mi fanno uscire di casa, cagna

(Parlando, parlando, parlando)

Dagli qualcosa di cui parlare

Stanca delle voci (Ooh)

Ma gli hater fanno quello che fanno (Uh)

Gli hater fanno quello che fanno (Cardi)

Tutte le voci sono vere, sì

Culo finto, tette finte, sì

Ho fatto un milione da Sue, sì

Correrete tutti con notizie false, sì

Cardi non sta scoppiando, no, è una macchina (eh?)

Nessuno ascolta, li comprano in streaming (Hmm)

Lo pubblicano anche sui blog all’estero

E mentire in una lingua che non so nemmeno leggere

Che cazzo significa?

Guarda, sono una stronza del Bronx con alcuni successi pop

Solita a scoppiare quando fanno scoppiare merda (Woo)

Ma mi sono calmata e sono bloccata dentro

E i miei dischi vivono nella top ten

Lizzo, parlami della fig* della ragazza grande (Ok)

L’ultima volta che sono diventato strano, la FCC mi ha fatto causa

Ma continuerò a fare quello che voglio fare

Perché tutte le voci sono

Tutte le voci sono vere, sì

[Ponte: Lizzo, Lizzo & Cardi B]Mi odiavano fin dai tempi della scuola, sìNon ho mai pensato di essere figo, sìOra io e Cardi, stiamo bene, sìAdoro le zocc0le sui pali, sì (Woo)Sono obiettivi del corpo, sìQuesta merda della mia anima, sìI neri hanno fatto rock and roll, sì

Passi tutto il tuo tempo a cercare di far crollare una donna

La roba più vera sta succedendo, piccola, dai un’occhiata in giro

Se pensavi che fossi un cricchetto con il culo in giro

Aspetta solo fino all’estate quando mi fanno uscire di casa, cagna

Cosa dicono? (Si)

Cosa dicono? (Si)

(Parlando, parlando, parlando)

Dagli qualcosa di cui parlare

Malato di voci (Ooh)

Ma gli hater fanno quello che fanno

Gli hater fanno quello che fanno

Tutte le voci sono vere

Voci, sì (sì)

Sheesh.

