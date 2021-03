Alla moda e funzionali: quali scarpe scegliere per prendersi cura del comfort dei nostri piedi?

Le scarpe sono molto di più di semplici calzature: fanno tendenza e possono aiutare a stare bene. Quali scarpe scegliere per prendersi cura del comfort dei nostri piedi?

CONSIGLIO DEL GIORNO Investi copiando i migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO!

Il piede regge il peso del corpo, consente di muoversi e sostiene le attività sportive più o meno leggere, ma può aiutare a stare meglio.

Le terminazioni nervose del piede, se stimolate in modo opportuno, inviano degli input al cervello che ci aiutano a sentirci bene. Inoltre quando il piede si sente a proprio agio non crea fastidi e sofferenza.

Le scarpe giuste possono aiutare a prendersi cura del piede in qualsiasi attività, anche se si tratta semplicemente di stare in piedi per ore o fare una passeggiata.

Sappiamo come scegliere le scarpe giuste?

Non è sempre facile scegliere le scarpe giuste, a meno che ci si affidi a un marchio consolidato e affidabile come Geox.

L’acquisto di un paio di scarpe Geox su escarpe.it non lascia margine all’errore, ma anche in questo caso è bene tenere a mente qualche piccolo consiglio su come scegliere le scarpe giuste.

Numero – Il numero della scarpa deve essere più grande di un centimetro della lunghezza del piede, considerando il dito più lungo. Inoltre è bisogna tenere a mente il tipo di calzino che si indossa di solito.

– Il numero della scarpa deve essere più grande di un centimetro della lunghezza del piede, considerando il dito più lungo. Inoltre è bisogna tenere a mente il tipo di calzino che si indossa di solito. Larghezza – La scarpa deve essere aderente nella sua parte più larga in modo da prevenire eventuali movimenti e quindi sfregamenti.

– La scarpa deve essere aderente nella sua parte più larga in modo da prevenire eventuali movimenti e quindi sfregamenti. Tomaia – La tomaia deve assecondare ogni movimento del piede e non dovrebbe stringere nella parte superiore del piede.

– La tomaia deve assecondare ogni movimento del piede e non dovrebbe stringere nella parte superiore del piede. Tallone – La scarpa deve abbracciare il tallone in modo da dare stabilità ed equilibrio al piede, ma senza stringere troppo.

– La scarpa deve abbracciare il tallone in modo da dare stabilità ed equilibrio al piede, ma senza stringere troppo. Soletta – La soletta interna può essere la soluzione giusta per sostenere il piede in ogni suo punto di appoggio.

– La soletta interna può essere la soluzione giusta per sostenere il piede in ogni suo punto di appoggio. Suola – È bene considerare soltanto scarpe dalla suola leggera, ma non scivolosa. In pratica deve offrire protezione e deve evitare incidenti.

Quali scarpe scegliere per prendersi cura del comfort dei nostri piedi?

Le migliori scarpe per prendersi cura del comfort dei piedi sono quelle che riescono a soddisfare le varie esigenze del piede. Tra i prodotti più apprezzati ci sono le Geox.

Negli anni la tecnologia Geox ha subito diverse evoluzioni, puntando sempre sul benessere del piede e strizzando l’occhio alle tendenze.

Per esempio, Nebula con maxi fori della suola, membrana traspirante e impermeabile e fodera interna con intercapedini è l’evoluzione del concetto di traspirazione perché assicura una traspirazione del piede in ogni direzione. In più è un inno alla leggerezza e alla comodità.

Il desiderio di innovazione targato Geox coinvolge anche i modelli più classici, creando le prime scarpe in cuoio impermeabile. In pratica una membrana traspirante e impermeabile posta all’interno della suola in cuoio migliora il comfort del piede.

E ancora, gli anfibi Geox incontrano una membrana traspirante e impermeabile che si estende alla parte superiore della tomaia per ottenere una protezione ottimale anche in condizioni atmosferiche avverse.

Insomma ogni tecnologia brevettata Geox punta a migliorare il comfort del piede in modo immediatamente percepibile da chi indossa le scarpe.