Come trattare la pelle del viso per avere un aspetto più giovane

Chi di noi non desidera avere un aspetto più giovane a lungo? Cerchiamo di nutrirci bene e di fare attività fisica ogni giorno. Uno dei fattori piu importanti è, senza dubbio, una buona routine di bellezza quotidiana, essenziale per avere un aspetto sano e luminoso. Come trattare la pelle del viso per sembrare più giovani?

Prima di tutto: pulizia del viso

Lavare il viso due volte al giorno: al mattino, per rimuovere sudore e sebo dalla pelle del viso, e la sera, per eliminare il trucco che ha ostruito i pori e che impedisce alla pelle di respirare. Struccarsi vuol dire anche combattere le impurità che si sono depositate sul viso durante tutta la giornata. La pelle ben detersa assorbe meglio i principi attivi dei prodotti, riesce a respirare, a rigenerarsi, e a velocizzare il rinnovamento cellulare durante la notte. Le diverse acque micellari (mono e bifasiche) sono detergenti ideali che assicurano un’accurata pulizia del viso.

L’idratazione come routine di bellezza

Una profonda idratazione è essenziale per il benessere di ogni tipo di pelle. Dall’equilibrio idrico della pelle dipende il nostro aspetto. Al mattino bisogna applicare una crema da giorno, capace di proteggere il viso dai fattori esterni nocivi e inquinanti. È inoltre indispensabile proteggerlo dai dannosi raggi UVA e UVB.

Per la notte si consiglia di usare creme capaci di rigenerare la pelle durante il sonno. Prodotti più nutrienti contengono una maggiore concentrazione di acido ialuronico, collagene ed elastina. Altri principi attivi importanti per rigenerare la pelle sono il retinolo, il coenzima Q10 e anche la vitamina C ed E, che agiscono come potenti antiossidanti.

Di tanto in tanto il peeling

Il peeling consiste nell’eliminazione delle cellule morte presenti sul viso per accelerare il rinnovo cellulare. La scelta del tipo di trattamento esfoliante dipende dalla tipologia della pelle. Il soft peeling è più indicato per la pelle secca e sensibile, mentre lo strong peeling si dimostra più efficace per la pelle grassa e mista. Si consiglia di fare il peeling non più di una volta alla settimana, per preparare la pelle all’applicazione di cosmetici e al migliore assorbimento di principi attivi (come ad esempio il siero per il viso).

Siero personalizzato per il viso

Il siero è prodotto con una maggiore concentrazione di principi attivi rispetto alla crema. Per questo motivo bisogna scegliere il siero in base alla tipologia di pelle e alle sue specifiche criticità. Un’ottima scelta è il siero personalizzato, i cui principi attivi si scelgono specificatamente per far fronte alle necessità della pelle. Per creare il siero ideale è possibile aggiungere alla base fino a tre potenziatori tra i cinque disponibili. Possiamo scegliere tra potenziatore idratante, illuminante, rassodante, anti-età e anti-macchie. L’applicazione del siero è indubbiamente il trattamento migliore per eliminare le imperfezioni della pelle.

