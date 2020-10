I più noti game show della televisione italiana

Tra Internet e programmi tv, di occasioni per tentare la fortuna e vincere premi in denaro ce ne sono molte.

Preparazione, velocità di pensiero, nervi saldi e freddezza come se si stesse giocando con un gruppo di amici. A questi ingredienti si aggiunga un pizzico di fortuna et voilà, ecco servita la ricetta che compone un super-campione dei quiz televisivi. Quello che, con la giusta impassibilità, ha la capacità di inanellare una serie di risposte esatte al primo tentativo, e che magari riesce a conservare il titolo per diverse puntate. Quello che, nel migliore dei casi, arriva a portarsi a casa nientemeno che l’intero montepremi in palio.

Quiz televisivi e casinò online: un modo per fare soldi e mettersi in gioco

Se si ha sempre la risposta pronta, la giusta calma e una buona preparazione sui temi di attualità e di cultura generale, partecipare a un game show come L’Eredità, Chi vuol essere milionario o Reazione a catena può essere un’opportunità per guadagnare denaro. Azzeccare la sequenza di risposte corrette in questi programmi equivale un po’ a centrare la combinazione vincente con cui fare jackpot al casinò. Proprio come accade nei quiz show, guadagnare con il gambling può dipendere in parte dalla fortuna, ma anche dall’abilità, dall’astuzia e dalla prontezza del giocatore.

Tornando invece ai game show televisivi, chi pensasse di avere le carte in regola per mettersi in gioco e provare a vincere i premi in denaro può iniziare a candidarsi come concorrente. In genere, per partecipare ai casting è possibile inviare la propria domanda tramite il sito web della trasmissione o, in alcuni casi, anche tramite telefono o e-mail. Vediamo allora quali sono attualmente i programmi a quiz più noti della televisione italiana.

I quiz con premi in denaro più famosi della televisione italiana

L’Eredità – In onda dal 2002 su Rai 1, L’Eredità è il game show più longevo della televisione italiana con oltre 4mila puntate. Nella stagione in corso, condotta con ironia e bravura da Flavio Insinna, sette concorrenti si sfidano per accedere al gioco finale della Ghigliottina. È questa l’ultima sfida da affrontare per aggiudicarsi i gettoni d’oro del montepremi. Uno dei campioni più popolari è Andrea Saccone, rimasto in carica per ben 14 puntate vincendo 47 mila euro.

Chi vuol essere milionario – Il quiz cult in onda su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti è giunto oggi alla 15esima edizione. Ogni concorrente è chiamato a rispondere a 15 domande con complessità crescente per tentare la scalata al montepremi finale di un milione di euro. L’impresa è riuscita a quattro campioni. L’ultimo, in termini di tempo, ad arrivare a rispondere correttamente alla fatidica ultima domanda è stato l’ingegnere 30enne Enrico Remigio.

Reazione a catena – Condotto da Marco Liorni, il quiz dell’estate televisiva di Rai 1 va in onda dal 2007. Sei giocatori divisi in due squadre devono dimostrare logica e affinità per arrivare alla prova dell’Intesa Vincente e conquistare il premio finale. Di recente, il trio noto come I Tre alla Seconda si è aggiudicato una cifra pari a più di 60mila euro in gettoni d’oro.