Inoa ODS 2: una tinta per capelli per risultati professionali

Stanche del solito colore? La ricrescita si fa vedere col suo carico di capelli bianchi? Non avete voglia di andare dal parrucchiere oppure, semplicemente, in questa situazione non vi sembra il caso di farci un salto? Nessuna paura, perché mai come oggi applicare una tinta a casa con risultati professionali è stato un obiettivo raggiungibile.

Vi sembra impossibile? Bene, allora non vi resta che proseguire nella lettura delle prossime righe e avvicinarvi a un marchio che potrebbe davvero fare la differenza per quanto concerne la cura del vostro corpo, e nello specifico della vostra chioma fluente. Bando alle ciance, insomma, e scopriamo di quale prodotto stiamo parlando: perché le tinte per capelli non sono tutte uguali.

INOA: SENZA AMMONIACA SI PUO’

Se pensate che le tinte più aggressive, quelle che contengono ammoniaca, per meglio dire, sono quelle che maggiormente vi danno la certezza di copertura dei capelli bianchi, sappiate che sbagliate, e di grosso: Inoa vi potrebbe stupire (senza effetti speciali!).

L’Oreal ha creato questa tinta per capelli proprio per coniugare un potente effetto coprente a un prodotto che non solo non secchi o danneggi i capelli, ma che addirittura arrivi a nutrirli, grazie ai componenti idratanti che essa contiene.

Inoltre, se da sempre pensate che l’odore della tinta per capelli sia insopportabile e ritenete di non poterlo tollerare nel bagno di casa vostra, nessuna paura: non contenendo ammoniaca, Inoa è davvero inodore!

L’applicazione sarà semplicissima, grazie a tutto il necessario contenuto nella confezione: in mezz’ora avrete terminato il compito, basterà solo risciacquare, applicare il prodotto idratante e poi procedere all’asciugatura e all’eventuale messa in piega. Facile, vero? Infatti è facilissimo!

Ovviamente dovrete sempre avere cura di indossare i comodi guanti e di applicare un po’ di crema idratante sul bordo del viso per non incorrere in macchie sulla pelle che potrebbero metterci un po’ a svanire (ricordate, nel caso, di utilizzare del latte detergente ma senza essere troppo aggressive, rischiereste di irritare la pelle!), ma non sono questi gli ostacoli che si frapporranno tra voi e un colore perfetto dei vostri capelli.

Gli odiosi capelli bianchi saranno coperti fino all’ultimo millimetro e un colore splendido e lucente vi accompagnerà per i prossimi mesi, fino al ritocco che potrete (anche quello, ovviamente!) rifare nel comodo bagno di casa vostra, al sicuro da tutti i pericoli esterni e senza rinunciare a un risultato professionale.



Capelli perfetti, in qualsiasi occasione? Con Inoa si può, senza alcun danneggiamento. Sia che vogliate ritoccare le vostre radici, sia che vogliate cambiare completamente il colore dei vostri capelli, questo prodotto saprà soddisfare le vostre aspettative che, pure se si tratta di una tinta da applicare in casa, è giusto che rimangano altissime.

Potrete acquistare questo prodotto comodamente online, evitando (anche qui) di arrischiarvi in mezzo ai pericoli esterni per concedervi del benessere.

Sì, perché quando stiamo bene nel nostro corpo, anche il nostro cuore non potrà che essere gonfio di gioia.



Prendiamoci cura di noi, mai come in questo periodo ne abbiamo bisogno: i nostri capelli ci ringrazieranno.