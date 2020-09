Voglia di Vincere: il gaming online in sicurezza

Attivo in Italia dal 2012, il portale dedicato ai giochi da Casino Voglia di Vincere ha costruito attorno a sé una reputazione stabile e credibile. Ecco cosa offre, quali sono i suoi punti di forza e quali sono, invece, i suoi punti deboli.

Divertimento, adrenalina e ampia scelta di giochi

Il gambling online sta vivendo un periodo di grande popolarità. Tuttavia questo settore è anche visto con sospetto, a causa dei numerosi siti web illegali, non regolamentati secondo la legge italiana. Il sito Voglia Di Vincere casinò online ha saputo imporsi nel sempre più competitivo settore delle scommesse sul web. Il successo commerciale di questa piattaforma, dovuto sicuramente anche all’attenzione per la sicurezza degli utenti, è stato possibile grazie ad un’esperienza di gioco piacevole e ad un ricchissimo catalogo di giochi, caratterizzati da una grafica curata nei più piccoli dettagli.



A completare tale offerta si aggiungono un servizio clienti efficiente e la possibilità di poter usufruire di numerosi metodi di pagamento, tra cui ricordiamo: Visa, Cartasi, Mastercard, Skrill, Epayz, Paysafecard, PayPal, Entropay, Postepay e Neteller.

L’offerta di gioco

Quella di questo Casino online è un’offerta che, pur limitandosi al settore dei soli giochi, risulta essere caratterizzata da diversi elementi di qualità, sottolineati da grafica di alto livello e titoli esclusivi, in modo particolare per quanto concerne le Slot Machine. Infatti, analizzando le scelte operative di questo sito di giochi da Casino, non possiamo non notare la vasta selezione di Slot presenti. Realizzate dalla Microgaming, esse sono disponibili nella versione classica o innovativa, con video o con rulli.



Secondo le recensioni online, le più apprezzate dagli utenti sono le Slot Riviera Riches, Break Away e Couch Potato. Gli indecisi potranno provare gratuitamente tutte le slot presenti nel portale, nonché le 15 Roulette, i Blackjack e i Videopoker, anche senza aprire un conto.

Cosa manca?



Le Scommesse Sportive

Voglia di Vincere ha scelto di non proporre le scommesse sportive, così da poter garantire il meglio dell’offerta Casino online. Tuttavia, non è escluso che in futuro il gestore possa decidere di includerle nel portale.



Il poker

Stesso discorso vale per il Poker. Voglia di Vincere, ha deciso di non includere una Poker Room, offrendo invece altri giochi da tavolo come, per esempio, il Bingo. Ciò non significa che in futuro questa piattaforma non decida di includere anche questo popolarissimo gioco.

I Bonus di Benvenuto: 1.000 euro al 100%

Per quanto riguarda le promozioni, questo operatore punta a coinvolgere i suoi potenziali clienti con offerte di entrata che cambiano periodicamente. Infatti, il Bonus di Benvenuto erogato gratuitamente, per coloro che registrano un account sulla piattaforma senza però effettuare alcuna ricarica, purtroppo non è più disponibile. Tuttavia, Voglia di Vincere offre un Bonus Progressivo, legato ai primi versamenti dell’utente, che può arrivare ad un’allettante offerta complessiva di ben 1.000 euro.