Sabrina Ghio e Carlo Negri si sono sposati. Matrimonio in Puglia per la showgirl ed ex tronista di Uomini e Donne e il suo compagno. «Marito&Moglie», ha scritto Sabrina Ghio a corredo di una foto dove mostra le mani di entrambi con le fedi. La cerimonia civile si è svolta in Puglia, il 25 agosto, ma il prossimo sabato ci saranno i veri festeggiamenti.

Sabrina Ghio e Carlo Negri con i figli in Puglia – Foto: Instagram

I neo sposi in compagnia di amici e familiari hanno brindato e ballato la pizzica a Borgo Egnazia, una tenuta super lussuosa, documentando gli esilaranti momenti con amici e parenti sui social.

Congratulazioni e auguri ai neo sposi anche da parte della nostra redazione. Felicitazioni!

Sabrina Ghio e Carlo Negri: una storia al bacio

Dopo la deludente esperienza a Uomini e Donne, Sabrina Ghio ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Carlo Negri, lontano dal mondo dello spettacolo, di sei anni più giovane che sin da subito si è preso cura di lei, standole vicino nei momenti più belli e in quelli più difficili. Un amore consolidato e forte.

Lo scorso anno Carlo Negri aveva avanzato la proposta di nozze a Sabrina Ghio proprio nel giorno del suo compleanno.

Sulle note di Abbracciame, Sabrina aveva ricevuto la proposta di matrimonio da Carlo Negri. Un momento davvero toccante e speciale per l’ex tronista, che aveva voluto riviverlo e raccontarlo ai suoi numerosissimi fan.

“Io ancora non ci credo – aveva detto Sabrina -, non faccio altro che guardare il video, guardare lui che si inginocchia e piangere. Penso di aver versato litri di lacrime in questi giorni […] Per me è stato un sogno. Per me è stato un anno complicato, pieno di pensieri e preoccupazioni […] ma non abbiamo mai smesso di amarci e di tenerci per mano, non abbiamo mai affrontato questo momento particolare senza amore”.

L’ex tronista di Uomini e Donne aveva poi continuato: “Mai mi sarei aspettata una cosa del genere […] Carlo mi ha fatto questa sorpresa meravigliosa. Nell’aria si respirava Amore”.

Per poi concludere: “Ho cercato di vivermi quel momento. Tutti ci meritiamo l’amore, anche dopo tante delusioni. L’amore arriva, per me è arrivato Carlo, che ama me, ama Penelope come fosse sua figlia. Mi sento così fortunata e grata per quello che lui fa per noi. Spero di essere all’altezza del suo amore”.