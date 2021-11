Salma Hayek ha rivelato alla conduttrice Ellen DeGeneres che la sua casa è infestata dai fantasmi. La 55enne attrice messicana naturalizzata statunitense, candidata all’Oscar alla miglior attrice per Frida nel 2003, è stata ospite del talk statunitense condotto da Ellen DeGeneres. Lei vive a Londra da quasi una decina d’anni assieme al compagno, uno dei miliardari tra i più ricchi al mondo, l’industriale francese François-Henri Pinault, e alla loro figlia Valentina di 14 anni.

Salma Hayek – Foto: Facebook

“Oggi va meglio, ma prima la casa era infestata, credo – ha rivelato la star del cinema internazionale -. Non ho mai visto di persona fantasmi o strane apparizioni, ma i domestici non volevano lavorare più, soprattutto dal terzo piano dove il pianoforte suonava da solo, le luci si accendevano e spegnevano e le finestre si aprivano e chiudevano sempre da sole”.

Inoltre è stato perfino chiamato un medium per sanare i problemi ectoplasmici, ma pare che la figlia Valentina non ne sia rimasta molto soddisfatta. Già perché la ragazzina, sempre a detta del giulivo racconto fatto in tv da mamma Salma, avrebbe incontrato in casa lo spirito benevolo di una suora morta e il medium non sarebbe riuscito a farla fuggire da lì.

Oggi la celebre attrice ha confessato di divertirsi un mondo oggi nel fare scherzi macabri, anzi a far prendere un vero e proprio spavento a Valentina e a Francois-Henri nascondendosi al buio dietro le porte del bagno, della camera da letto, della cucina, senza che questi se ne accorgano: “Mi spiace spaventarli. Ad esempio quando siamo a cena e qualcuno si alza per andare in bagno io lo seguo e mi nascondo dietro la porta per farli spaventare. Dovresti vedere quando escono dalla doccia e sono nudi o con un asciugamano. Bisogna fare attenzione perché per lo spavento è molto facile scivolare e qualcuno ci può rimanere secco”.