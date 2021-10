Salmo annuncia le date del suo Flop Tour 2022

Salmo ha annunciato le date del suo Flop Tour 2022. L’1 ottobre scorso è stato lanciato il suo ultimo album Flop. Il 37enne rapper e produttore discografico Salmo, pseudonimo di Maurizio Pisciottu, tornerà ad esibirsi di fronte al suo pubblico dal 1° marzo al 5 aprile 2022. I biglietti sono già disponibili sul sito di Vivo Concerti e in tutte le rivendite autorizzate.

Salmo – Foto: Facebook

Tornando al suo album, “Salmo affronta la paura più grande di ogni artista – si legge nel comunicato – in un mondo dominato da materialismo e capitalismo, dove contano la ricerca della perfezione, della fama a tutti costi, in cui i parametri si misurano sui like, i numeri, gli averi più che gli esseri, e ci immerge nella profondità di una parola temuta, (dove si nasconde la vita). Flop è una breccia che svela le apparenze, una sincope sonora, un invito a sbagliare in un mondo tanto perfetto quanto spesso ipocrita”. Si tratta del sesto disco in studio pubblicato da Salmo.

L’album ha debuttato al primo posto della Top 10 Global Album Debuts, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di debutto (1-3 ottobre). Il singolo Kumite, invece, ha conquistato la posizione numero 10 della Top 10 Global Song Debuts.

Salmo: le date del suo Flop Tour 2022

Martedì 1° marzo 2022 – Roma – Palazzo dello Sport

Domenica 6 marzo 2022 – Pesaro (PU) – Vitrifrigo Arena

Martedì 8 marzo 2022 – Eboli (SA) – PalaSele

Venerdì 11 marzo 2022 – Bari – PalaFlorio

Martedì 15 marzo 2022 – Milano – Mediolanum Forum

Domenica 20 marzo 2022 – Torino – Pala Alpitour

Mercoledì 23 marzo 2022 – Bologna – Unipol Arena

Sabato 26 marzo 2022 – Livorno – Modigliani Forum

Martedì 29 marzo 2022 – Mantova – Grana Padano Arena

Giovedì 31 marzo 2022 – Padova – Kioene Arena

Domenica 3 aprile 2022 – Brescia – Brixia Forum

Martedì 5 aprile 2022 – Firenze – Mandela Forum