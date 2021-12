Sanremo 2022 di Amadeus: la lista dei cantanti in gara

Sanremo 2022 di Amadeus ai nastri di partenza. La lista dei cantanti in gara è stata ufficializzata durante una recente diretta del TG1. Il celebre conduttore tv e direttore artistico della kermesse canora nazionale popolare ha scelto di anticipare a sorpresa i tempi e ha svelato tutti i nomi dei Big in gara al Festival di Sanremo 2022.

Inizialmente l’annuncio dei Big era previsto durante Sanremo Giovani, il 15 dicembre prossimo. Invece, il programma è stato modificato in corsa quasi sicuramente a causa dei rumors e delle indiscrezioni uscite negli ultimi giorni sui settimanale, tra cui Chi.

Sanremo 2022 di Amadeus: la lista dei cantanti

Elisa

Dargen D’amico

Gianni Morandi

Ditonellapiaga e Donatella Rettore

Noemi

Hignsnob feat Hu

Le Vibrazioni

Sangiovanni

Massimo Ranieri

La rappresentante di Lista

Ana Mena

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Fabrizio Moro

Mahmood e Blanco

Giusy Ferreri

Irama

Giovanni Truppi

Aka7even

Festival di Sanremo 2022: Alessia Marcuzzi co-conduttrice per tre serate?

La Pinella condurrà Sanremo 2022 per tre serate? Per Alessia Marcuzzi sarebbe un gradito ritorno sul palco con Amadeus, con cui in passato ha condotto il Festivalbar. “Gli occhi del conduttore sono caduti su Alessia Marcuzzi a cui vorrebbe proporre la co-conduzione per tre serate“, si legge sulla rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini.

Per la verità l’indiscrezione era stata diffusa alcuni mesi fa anche da Cosmopolitan: “Dopo decenni di egemonia maschile, quello del 2022 potrebbe essere ricordato come uno dei primi Sanremo Woman Friendly della storia dove questa volta, a farla da padrone, potrebbero essere (finalmente) anche le donne. Secondo le prime indiscrezioni infatti Alessia Marcuzzi non dovrebbe avere il classico ruolo un po’ defilato che solitamente spetta alle vallette, ma quello di una vera e propria co-conduttrice il cui compito principale non è quello di palesarsi di tanto in tanto in cima alla scalinata dell’Ariston con un nuovo vestito da sfoggiare, bensì quello di presentare le canzoni in gara e intrattenere il pubblico, il tutto naturalmente insieme a un nutrito gruppo di colleghi”.