Sanremo 2023: Amadeus avrà al suo fianco Gianni Morandi per tutte le serate. L’ha rivelato lo stesso conduttore tv e direttore artistico della kermesse canora nazional popolare al TG1 delle 20 di ieri. Ha infatti rivelato: “Sono felice di annunciare il co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Condurrà tutte e cinque le serate al mio fianco: è Gianni Morandi!”.

Amadeus – Foto: Facebook

In diretta è stato mostrato anche un video del cantante, medaglia di bronzo della scorsa edizione con il brano Apri Tutte Le Porte: “La proposta che mi hai fatto mi ha sorpreso e poi entusiasmato, sai quanto amo Amadeus. Poi mi sono chiesto ‘perché mi vuole vicino?’ e mi sono risposto: nel 2023 avrai compiuto 60 anni quindi avrai bisogno di una mano e per questo hai chiamato uno giovane ed energico come me!”.

Amadeus annuncia Gianni Morandi come co-conduttore di #Sanremo2023 #tg1 pic.twitter.com/ukX0scUtU0 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 11, 2022 Al loro fianco per due serate ci sarà la celebre, influente, ricchissima e potente imprenditrice e fashion blogger Chiara Ferragni.

La nota kermesse canora nazional popolare si aprirà martedì 7 febbraio e si concluderà sabato 11. “Chiara Ferragni aprirà e chiuderà il festival, nelle serate di martedì 7 e di sabato 11 febbraio 2023”, aveva rivelato Amadeus al TG1 delle 20 di qualche settimana fa.

Aveva poi sottolineato: “Sanremo è a febbraio, ma grazie alla Rai, all’ad Fuortes e al direttore Coletta, ho avuto il mandato a marzo e ho avuto modo di lavorare al festival: il regolamento è già realizzato e pubblicato, sto iniziando ad ascoltare i brani di giovani e big, e stasera inizia il gemellaggio tra Sanremo e il Tg1”.

Per quanto riguarda gli ospiti internazionali, Amadeus vorrebbe portare sul palco dell’Ariston una popstar di rilievo internazionale tra Britney Spears e Lady Gaga. Per GaGa la trattativa è tutta in salita. Discorso diverso per la principessa del Pop, Britney. Stay tuned per saperne di più!