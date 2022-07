Sanremo 2023: Amadeus punta su Lady Gaga o Britney Spears come ospite internazionale

Sanremo 2023, ultime news e indiscrezioni. Il conduttore e direttore artistico Amadeus starebbe puntando su due star musicali di livello mondiale come Lady Gaga o Britney Spears come ospite internazionale.

Amadeus – Foto: Facebook

Lo scoop è stato diffuso da ComingSoon.it: “Il personaggio celeberrimo che Amadeus avrebbe puntato è nientemeno che Britney Spears, che nei primi anni 2000 era una delle popstar più rinomate e più pagate al mondo. Se davvero Amadeus riuscisse a potarla sul palco dell’Ariston, sarebbero in molti ad esultare. In più lo share di Sanremo 2023 arriverebbe alle stelle”.

Per poi leggere: “Altre tre notizie emergono. Innanzitutto sembra che i manager di Britney Spears siano già stati contattati e che quindi la trattativa sia in corso. Inoltre qualcuno ha rivelato che Amadeus era indeciso se chiamare Britney Spears o Lady Gaga e che la scelta non è stata facile. Infine pare che il cachet della Spears non ammonterà a meno di 200.000 Euro… è chiaro che adesso vorremmo tutti essere Britney Spears”.

Anche FanPage ha confermato il rumor: “Non solo Chiara, ma stavolta il conduttore starebbe puntando a nomi che assicurerebbero l’interesse degli over 40. Parliamo di Lady Gaga e Britney Spears, super stelle assolute che potrebbero essere entrambe nel cast“.

La nota kermesse canora nazional popolare si aprirà martedì 7 febbraio e si concluderà sabato 11. “Chiara Ferragni aprirà e chiuderà il festival, nelle serate di martedì 7 e di sabato 11 febbraio 2023”, ha rivelato Amadeus al TG1 delle 20 di qualche settimana fa.

Ha poi sottolineato: “Sanremo è a febbraio, ma grazie alla Rai, all’ad Fuortes e al direttore Coletta, ho avuto il mandato a marzo e ho avuto modo di lavorare al festival: il regolamento è già realizzato e pubblicato, sto iniziando ad ascoltare i brani di giovani e big, e stasera inizia il gemellaggio tra Sanremo e il Tg1”.