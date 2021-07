Sara Shaimi ha tradito Sonny Di Meo? L’ex tronista spazza via il gossip: “Sono schifata”

Sara Shaimi ha tradito Sonny Di Meo? L’ex tronista di Uomini e Donne è finita al centro del gossip in seguito a un’indiscrezione fragorosa diffusa in Rete dall’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima attraverso delle storie Instagram ha rivelato che un’ex tronista avrebbe tradito il fidanzato. La protagonista dell’indiscrezione è Sara Shaimi, la tronista di Uomini e Donne che lo scorso anno scelse e uscì dal famoso e popolare programma pomeridiano di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, mano nella mano con Sonny Di Meo. I due, dopo aver superato un momento di crisi, ad oggi sono ancora una coppia. Il rumor in questione, tuttavia, ha rischiato di minare la loro relazione amorosa. ha spazzato via il gossip, dichiarando di essere schifata.

Sara Shaimi e Sonny Di Meo – Foto: Facebook

Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, una persona le avrebbe comunicato che Sara si starebbe frequentando con un altro ragazzo… e non in amicizia. In verità, ha aggiunto la Marzano, le segnalazioni erano più di una, ossia persino quattro, e tutte simili tra di loro.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha perso le staffe e si è infuriata sui social: “Sono scioccata e schifata. Questo non è un gossip, è diffamazione. Già mi avevano appioppato questo fidanzato quando sono andata a Dubai con l’amica mia. Posso anche pensare chi ha potuto fare tutto questo. Quindi non capisco di cosa parlano. Non sono stata in giro, non sono uscita ma non mi devo giustificare. La gente è cattiva, invidiosa, falsa e schifosa. Non capisco per quale scopo facciamo questo. Mi viene in mente solo una cosa, ma spero non sia così. Mi vogliono far passare per quella che non sono”.

Dopo il durissimo sfogo social dell’ex tronista, Deianira ha deciso di cancellare le storie Instagram in cui parlava del presunto tradimento di Sara ai danni del Di Meo.

Stay tuned per saperne di più!