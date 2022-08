Sarah Wayne Callies: biografia, carriera, Prison Break, vita privata, Instagram e curiosità

Molti la conoscono per il ruolo di Sara Tancredi nella serie Prison Break, ma Sarah Wayne Callies ha dato prova di essere una grande interprete in molti altri show. Conosciamola meglio!

Sarah Wayne Callies- foto instagram.com

Sarah Wayne Callies è un’attrice bellissima e talentuosa che si è dimostrata all’altezza sia dietro la macchina da presa che come interprete.

Ridurre la sua carriera al ruolo di Sara Tancredi nella serie Prison Break, Lori Grimes in The Walking Dead e Katie Bowman in Colony, però, sarebbe un errore. Conosciamo meglio Sarah Wayne Callies.

Biografia

Sarah Wayne Callies, nata Sarah Anne Callies, è nata il 1 giugno del 1977 a La Grange nell’Illinois, ma è cresciuta a Honolulu nelle isole Hawaii (USA).

Sin da piccola, Sara ha mostrato una grande passione per la recitazione partecipando alle recite scolastiche della Punahou School. Questo l’ha portata a percorrere una strada diversa da quella dei genitori, entrambi professori alla University of Hawaii a Manoa.

Dopo il diploma, si è iscritta al Dartmouth College ad Hanover (New Hampshire) e ha continuato a coltivare la passione per la recitazione.

Sarah non si è fermata e ha proseguito la sua formazione al Denver’s National Theater Conservatory ottenendo il suo M.F.A. nel 2002.

Carriera

L’esordio di Sarah Wayne Callies nel mondo dello spettacolo avviene con lo show Queens Supreme targato CBS nel 2003. Da quel momento in poi non si è più fermata.

Ha partecipato a vari progetti televisivi: Law & Order – Unità vittime speciali, Dragnet e Tarzan nel 2003; The Secret Service nel 2004; Numb3rs nel 2005; Prison Break dal 2005 al 2009 e poi di nuovo nel 2017; Prison Break: The Final Break nel 2009; Dr. House – Medical Division e Tangled nel 2010; The Walking Dead dal 2010 al 2013 e poi di nuovo nel 2018; Colony dal 2016 al 2018; The Long Road Home nel 2017; Letterkenny dal 2018 al 2019; Unspeakable nel 2019; Council of Dads nel 2020.

Si è dedicata anche al cinema con La profezia di Celestino del 2006; Il respiro del diavolo del 2007; Bittersweet del 2008; Lullaby for Pi del 2010; Black Gold: Struggle for the Niger Delta, Faces in the Crowd – Frammenti di un omicidio e Foreverland del 2011; Black November del 2012; Into the Storm del 2014; The Other Side of the Door e Pay the Ghost – Il male cammina tra noi del 2016; This Is Your Death del 2017.

Regia e doppiaggio

Non solo attrice. Sarah Wayne Callies si è dedicata anche alla regia con un episodio di Colony del 2018 e una puntata di Unspeakable del 2019 e al doppiaggio con la serie Robot Chicken del 2017.

Prison Break

La popolarità di Sarah Wayne Callies è cresciuta con Prison Break: la dottoressa Sara Tancredi avrebbe dovuto far parte dello show fino alla fine della prima stagione.

Le intenzioni dei creatori hanno dovuto fare i conti con l’apprezzamento dei fan per la storia di Sara Tancredi con il protagonista della serie. La dottoressa è stata salvata.

Sarah Wayne Callies è tornata nei panni di Sara Tancredi per altre due stagioni, salvo poi dover abbandonare lo show per via dell’inconciliabilità della sua gravidanza con la storia.

Il produttore esecutivo Matt Olmstead, gli sceneggiatori, la rete e l’attrice hanno provato a trovare una soluzione, ma il personaggio coraggioso dal passato burrascoso è stato ucciso.

“Per quanto ci abbiamo provato, io ed i produttori di Prison Break non siamo riusciti a trovare un modo per soddisfare sia le necessità della storia sia le necessità della mia famiglia – ha dichiarato tramite un portavoce nel 2007 – Ci siamo divisi, augurandoci reciprocamente buona fortuna. Ho passato momenti meravigliosi lavorando con la squadra creativa e ho molto rispetto per tutti loro; si sono presi molta cura di Sara. Io sono anche enormemente grata ai fan. Sono stati così graziosi e d’aiuto, e spero che continueranno a godersi lo show”.

Tuttavia Matt Olmstead nel 2008 ha dichiarato che il personaggio sarebbe tornato nella quarta stagione, accontentando così i fan che si erano lamentati per la morte di Sara Tancredi.

Vita privata

La vita privata di Sarah Wayne Callies non è un mistero: l’attrice ha conosciuto al Dartmouth College e sposato l’insegnante di arti marziali Josh Winterhalt nel 2002.

Sarah Wayne Callies e Josh Winterhalt sono diventati genitori di Keala nel 2007 e hanno adottato Oakes, nato nel 2013.

Instagram

Sarah Wayne Callies ha un profilo Instagram molto attivo e seguito da milioni di follower in cui posta foto di lavoro, scatti di eventi mondani e immagini della sua vita quotidiana.