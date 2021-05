Scarlit Scandal è la nuova star dei film a luci rosse: “Si cimenta anche in BDSM”

Scarlit Scandal è la nuova star dei film a luci rosse. Giovanissima, sensuale, bellissima, popolare e molto social. Una forza della natura. Il suo nome è emerso sulla scena internazionale del mondo adult dopo aver vinto un Oscar del Po**o quale miglior novità 2021. Ha soltanto 22 anni, pesa 45 chili ed è alta poco più di 1 metro e 50. Scarlit è nata il 27 aprile 1999 a Fort Pierce in Florida negli Stati Uniti d’America.

Barbara Costa su Dagospia ha rivelato che Scarlit Scandal ha esordito nel mondo dei film per adulti nel marzo 2019 e attualmente si cimenta in diversi generi, tra cui BDSM (pratica erotica non convenzionale che risente ancora oggi degli stereotipi culturali che considerano la sessualità estrema come deviante e perversa). Si fa castigare dal suo attuale fidanzato nonché collega Jake Adams.

Scarlit Scandal – Foto: Facebook

Costa ha sottolineato: “Dopo l’Oscar, ogni possibile strada del po**o è aperta a Scarlit. Sta a lei seguire quella più giusta. Lei sta emergendo dal gruppo di po**o-coetanee quali Abella Danger, Autumn Falls, Martina Smeraldi, Daisy Taylor. Tutte assatanate, pronte a prendersi il posto di por**star 30enni ai loro occhi anziane. E queste fiere 20enni dimostrano una tempra diversa, sono sicure di sé anche più delle millennial, certo non hanno più nulla in comune con le por**star di una volta. È un bene, non ci sono dubbi. Titubanze zero. Per una concorrenza parimenti spietata al loro interno”.

Scarlit Scandal – Foto: Facebook

Per poi aggiungere: “Tra di loro. Lotta che non appare, se non in quella di corpi, nudi, e seni e braccia e gambe che si incrociano a lunghi scissoring, a battaglia di rimming il più adescante, magari in piscina, magari in bikini, magari tra due porno-sirene come Scarlit Scandal e Autumn Falls”.

Scarlit Scandal – Foto: Facebook

I fan sono letteralmente impazziti per lei. Molto popolare su Instagram e Twitter, dove i suoi numerosi follower la riempiono di like, commenti piccanti, condivisioni e dichiarazioni d’amore. Inutile dire che anche lei ha un account su Onlyfans!