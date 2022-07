Selvaggia Lucarelli contro Fedez: “Ha la stampa a suo favore, non è abituato alle critiche”

Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Fedez poiché pur avendo la stampa a suo favore, non è abituato alle critiche. La famosa opinionista tv, giurata di Ballando con le Stelle e giornalista ha ironizzato sull’ultimo selfie del rapper con la guardia di sicurezza del concerto Love Mi e il produttore discografico le ha risposto che è inutile criticarlo, perché tanto loro due sono più simili di quanto lei non voglia ammettere.

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa in cui ha dichiarato: “Tentano di delegittimarmi andando a prendere la cosa più effimera del mio lavoro, cercando di identificarmi con quello. E questo lo fanno sempre e solo i maschi. Sono stata invitata ad alzare palette sempre e solo da maschi e sempre colleghi. Giletti, Paragone, Monteleone, una marea. Un’ossessione maschile. Credo che sia una questione di potere. Occupo uno spazio che ritengono loro, un’invasione. Come si permette di occuparlo? Decidono loro, i maschi, se puoi contare o no. E così quelle donne cooptate nel giro diventano la peggiore rappresentazione di quella mentalità, grate e devote al maschio che le ha prese dal mucchio. Io non ho padrini, non ho uomini a cui dire grazie. Il mio spazio me lo sono presa da sola”.

In merito alla querelle mediatico-social con Fedez, Selvaggia ha spiegato: “Qui il sessismo non c’entra, non è abituato alle critiche per l’assoluta mancanza di dissenso. Ha 20 milioni di fan e la stampa a suo favore. Dovrebbe trascurare le critiche dell’unica che le fa. Ma non si può non parlare di una persona che si espone in questo modo. E continuerò a farlo. L’insulto che mi ha fatto più male? Forse quello dei due youtuber che mi dedicarono un video di 15 minuti dandomi della p*ttana. Fedez gli ha dato il suo avvocato per difendersi. Ma sono stati condannati. Rimango più turbata dalla solidarietà silenziosa fatta di like che da chi mi insulta”.