Selvaggia Roma incinta di Luca Teti: primo figlio in arrivo

Selvaggia Roma è incinta di Luca Teti: primo figlio in arrivo per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e il calciatore del Pomezia. La bellissima notizia è stata annunciata dall’ex gieffina vip sui suoi profili social. L’ex concorrente di Temptation Island e attuale concorrente del GF Vip 5 ha mostrato l’ecografia su Instagram.

Selvaggia Roma e Luca Teti – Foto: Instagram

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha esordito così sui social: “Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te. Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita. Mi auguro che la vita ci regali tutta la felicità che meritiamo di avere dopo aver avuto una vita difficile. Sono grata alla vita di avere accanto un papà come te”.

Ha poi continuato: “Sono felice come non mai amore mio di dare alla luce nostro o nostra figlia. Sperando che la vita ci regali questo figlio/a sano e salvo. Sono così felice così emozionata e così curiosa del futuro che verrà”.

I fan di Selvaggia hanno accolto con grande gioia ed entusiasmo questa bellissima notizia. Auguri!

