Sensazione Ultra è il nuovo album di Ghali: la tracklist

Sensazione Ultra è il nuovo album di Ghali, che è già disponibile dal 20 maggio in CD e in vinile. Si tratta del terzo disco di inediti a due anni da DNA ed è una riscoperta delle sue origini, in parte italiane e in parte tunisine. A ritrarre l’artista nella cover del disco è stato il fotografo e videomaker Nabil Elderkin, regista di video musicali di grandi artisti come Dua Lipa, Kayne West, Kendrick Lamar e John Legend, autore anche degli altri artwork del disco.

Sensazione Ultra di Ghali: la tracklist dell’album

Bayna Bravo Fortuna Free solo feat. Marracash Walo Moon rage feat. Axell Pare feat. Madame Crazy Peter Parker feat. Digital Astro Wallah Drari feat. Baby Gang Sensazione ultra

La carriera di Ghali

Nato a Milano da genitori tunisini, ha sempre vissuto nel capoluogo lombardo, trascorrendo buona parte della sua infanzia a Baggio, quartiere della periferia milanese.

Ha iniziato ad avvicinarsi all’hip hop utilizzando lo pseudonimo Fobia, mutato successivamente in Ghali Foh. Nel 2011 ha fondato i Troupe D’Elite, gruppo nel quale erano presenti anche il rapper Er Nyah (ora conosciuto come Ernia), la cantante Maite e il produttore Fonzie (ora conosciuto come Fawzi). Nello stesso anno riceve una chiamata dal rapper Gué Pequeno, che lo mette sotto contratto nella sua etichetta Tanta Roba. Con il tempo si fa conoscere anche grazie a Fedez, accompagnandolo nel suo tour. L’anno successivo pubblica con il gruppo l’EP omonimo: la critica lo definisce come uno dei punti più bassi dell’hip hop italiano, il gruppo è considerato al limite del demenziale. Nel luglio del 2013 Ghali pubblica il mixtape Leader, collaborando con artisti quali Sfera Ebbasta, Maruego ed altri. Un anno dopo i Troupe D’Elite rescindono il contratto con la Tanta Roba e pubblicano l’album Il mio giorno preferito come artisti indipendenti, in download gratuito sulla piattaforma Honiro.

Dal 2014 al 2016 pubblica una serie di singoli accompagnati da videoclip sul proprio canale YouTube, grazie ai quali ottiene popolarità e che vengono poi inseriti nella raccolta Lunga vita a Sto, pubblicato il 24 novembre 2017. Nel 2015 cambia inoltre il proprio nome d’arte in Ghali.

Album in studio

2017 – Album

2020 – DNA

2022 – Sensazione ultra

Raccolte

2017 – Lunga vita a Sto

Con i Troupe D’Elite



Album in studio

2014 – Il mio giorno preferito



EP

2012 – Troupe D’Elite EP