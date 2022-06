Serena Garitta e Nicolò Ancona sono tornati insieme. Ritorno di fiamma per la coppia vip formata dall’ex gieffina e il suo principe azzurro. Dopo un viaggio a Londra, la showgirl ed ex inviata dei programmi tv di Barbara d’Urso ha ufficializzato il tutto. I due si erano lasciati alla fine del 2020, dopo cinque anni e mezzo d’amore, ma ora hanno deciso di regalarsi una seconda chance.

Serena Garitta e Nicolò Ancona – Foto: Instagram

I genitori di Renzo, che oggi ha sei anni, sono di nuovo innamorati e felici come non mai. Con emoticon e stories sui social, i due sono apparsi felici per aver riallacciato i rapporti. Questo riavvicinamento fa bene anche al piccolo Renzo, che ora può godersi di nuovo mamma e papà insieme.

Insieme dal 2015, l’annuncio della rottura era stato dato proprio da Nicolò Ancona, più giovane di Serena Garitta di ben dieci anni. Il ragazzo, istruttore di tennis, aveva ammesso su Instagram che a causa del lockdown erano emersi problemi e incomprensioni: “Ciao, faccio questo post Instagram visto che contraddistingue per svariati motivi la nostra vita… Lo faccio per raccontare quelli che sono stati 5 anni incredibili; ci siamo divertiti, abbiamo litigato ci siamo amati”.

E poi ancora: “Abbiamo vissuto insieme emozioni tali che non credo possano ripetersi, oggi succede che per diverse incomprensioni abbiamo deciso di staccarci, succede, nonostante ci siano davvero tante cose belle in comune. Nessuno sa’ se per 1 settimana, 1 mese 1 anno o per sempre”.

Per poi sottolineare: “Mi espongo pubblicamente anche perché durante quest’ultimo e delicato periodo spesso amici e conoscenti mi hanno domandato come andasse, continuare a rispondere sul chi va là o che potesse andare tutto bene non mi sembrava più onesto”. Per poi concludere: “Ci tengo a precisare che nonostante la scelta entrambi siamo molto sereni. Everything gonna be alright”.

Rottura, oggi ampiamente superata. Evviva l’amore!