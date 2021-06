Serena Rinaldi torna a spogliarsi per le vie di Roma: “Basta stare lontani, abbracciatevi e amatevi”

Serena Rinaldi è tornata a spogliarsi per le vie di Roma. Abolito il coprifuoco dal Governo presieduto da Mario Draghi e supportato da una maggioranza parlamentare davvero biblica, la performer foggiana ha subito preparato la sua esibizione on the road. La sua nuova performance è andata in scena di notte nella Capitale ed è stata condivisa sui social dalla nota showgirl, attrice a luci rosse e ballerina di lap dance della Dive & Star Production di Federico De Vincenzo, che ha abbandonato i suoi sogni di gloria legati alla candidatura come sindaca alle prossime elezioni amministrative della Capitale.

Serena Rinaldi – Foto: Facebook

La sensuale e simpatica soubrette di origini pugliesi è rimasta in lingerie per le strade di Roma per lanciare il seguente messaggio: “Notti romane. Basta stare lontani. Baciatevi. Abbracciatevi. Amatevi”. Lei è apparsa abbastanza determinata e combattiva, attirando la curiosità e l’interesse di alcuni passanti e anche di un giornalista.

SERENA RINALDI SI E’ RIFATTA LE LABBRA: PRIMA E DOPO

Certo, ci aspettavamo una performance molto più erotica e potente da parte di Serena Rinaldi contro le decisioni del Governo Draghi (distanziamento sociale, obbligo di mascherine, ecc.), anche perché rispetto ad altre proteste del passato non si è spogliata del tutto ma è rimasta in lingerie. Sicuramente la prossima volta la sexy attrice pugliese oserà di più per la gioia dei suoi numerosi fan che la seguono con affetto e amore su Facebook, Twitter e Instagram.

Molto presto ne vedremo delle belle! Stay tuned per saperne di più sulle iniziative, performance e show a luci rosse di Serena Rinaldi!