Sesso occasionale di Tananai: testo e video ufficiale

Sesso occasionale di Tananai si è classificato all’ultimo posto al Festival di Sanremo 2022 di Amadeus. Il secondo artista proveniente da “Sanremo Giovani” ha portato all’Ariston una canzone pop ironica, veloce e fresca, che racconta i tentativi di liberarsi da un’accusa di tradimento. «Baby ritorna da me e metti via quella pistola, quell’altra non mi è mai piaciuta»: quasi un Buscaglione dei giorni nostri. Tra gli autori c’è Paolo Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Tananai – Foto: Facebook

Sesso occasionale di Tananai: il testo

Non mi ricordo dove ho parcheggiato la mia macchina distrutta

Ok va bene che sono distratto nemmeno tu sei perfetta

E quanto ti ho aspettata ma tu no no, stavi cercando un tipo, qualcosa che non ho

Un altro un po’ più freddo ma io no, io c’ho 38 gradi in corpo

E la testa in alto mare, troviamoci una casa

E non finiamoci più nel sesso occasionale

Ma sappi che tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Abbiamo litigato come i gatti sembra che è caduto il cielo

Ok va bene che non lo rifaccio si però dai anche meno

E quanto ti ho aspettata ma tu no no

Ballavi con un tipo, de Niro al quinto shot

Rimani fino a tardi ma io no, io me ne vado che c’ho sonno

E la testa in alto mare, troviamoci una casa e non finiamoci più

Nel sesso occasionale ma sappi che

Tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta.

Sesso occasionale di Tananai: il video ufficiale