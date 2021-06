Shaila Gatta si è rifatta: seno nuovo per la velina di Striscia la notizia

Shaila Gatta si è rifatta. Seno nuovo per la velina del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia. Ha realizzato il suo sogno: quello di cambiare il suo corpo e vedersi più bella. La showgirl ha atteso la fine di Striscia per sottoporsi a un intervento di mastoplastica additiva. Lei stessa ha postato tutto su Instagram scrivendo: “Mai avrei pensato di cambiare il mio corpo e invece, dopo un percorso di allenamento intenso, ho iniziato a sentire il desiderio di avere un seno più evidente, che mi facesse sentire più a mio agio con me stessa quando mi guardavo allo specchio”.

Shaila Gatta – Foto: Instagram

Shaila Gatta ha ammesso di essere stata sempre autoironica anche quando si è trattato delle sue forme e del suo seno ma quello che voleva e che ha sempre sognato è avere una ‘forma’ e adesso, dopo l’intervento, ha finalmente ottenuto tutto. Per poi aggiungere: “Quindi uso la mia esperienza per dirvi che qualsiasi cosa scegliate di fare, affidatevi a dei professionisti, che non assecondino ogni vostra scelta solo per il guadagno ma che siano bravi soprattutto a dirvi di no”. Il post in questione è stato cancellato.

In un altro post social ha esordito così: “Il topic di oggi è: DIFETTI” FISICI. Con l’ultimo sondaggio in cui vi chiedevo se aveste cambiato o meno una parte del vostro corpo ho compreso ancor di più quanto i nostri “difetti”, pur rendendoci unici e speciali, possano alle volte risultare un problema… è quello che è successo anche a me. Volevo guardarmi allo specchio e sentirmi più a mio agio. Quello che fate con il vostro corpo è solo ed esclusivamente affare vostro. Ricordatevi però che consapevolezza delle proprie scelte e professionalità delle persone a cui ci si affida sono fattori IMPRESCINDIBILI!”.

I suoi follower hanno apprezzato la sua scelta e hanno inondato il suo post di commenti positivi.