Shakira ha assoldato un investigatore privato per scoprire le prove del tradimento del marito Gerard Piqué. Insospettita dai comportamenti insoliti del fuoriclasse del Barcellona, Shakira avrebbe scoperto anche alcuni messaggi indirizzati all’amante: tra questi ce ne sarebbe stato uno in cui il difensore spagnolo definiva la sua amante la sua «first lady».

Il loro rapporto è in una fase delicata per l’affidamento dei figli. Settimana scorsa i due hanno trascorso qualche giorno in Repubblica Ceca con i bambini per accompagnare il piccolo Milan impegnato nella Supercoppa di baseball under 10, e Piqué non intende turbare l’equilibrio familiare.

Shakira e Piqué si sono lasciati dopo ben 12 anni d’amore e due figli. L’ex coppia vip ha chiesto pubblicamente rispetto per i figli: Milan, nato nel 2013, e Sasha, venuto al mondo nel 2015.

Qualche giorno fa è uscita allo scoperto una delle amanti del calciatore del Barcellona, Susy Cortez.

Shakira e Gerard Piqué separati: parla l’amante del calciatore Susy Cortez

La modella Susy Cortez ha rilasciato un’intervista in esclusiva a El Diario in cui ha svelato: “Fino ad adesso non l’avevo mai detto per rispetto di Shakira, ma ora dirò tutto quello che è successo con Gerard Piqué. Noi ci siamo scambiati tanti messaggi particolari. Ho molte chat dal 2016 al 2018?.

Ha poi aggiunto: “Un amico in comune ci ha fatti conoscere. Piqué mi ha chiesto il mio numero e mi ha mandato un messaggio. Quando sono tornata in Brasile, mi ha scritto direttamente sul mio Instagram, chiedendomi quando sarei tornata in Europa. Questo qui non vale niente. È stato lui a mandarmi messaggi molto diretti. Molti complimenti che mi faceva erano su una mia parte del corpo. Poi faceva il geloso per i commenti che lasciavo sotto alle foto di Messi“.

Ha poi concluso: “Sono molti i calciatori che ci provano con me in privato. Gli unici giocatori che non mi hanno mai scritto nulla sono stati Messi e Coutinho. Sono ottimi mariti e rispettano molto le loro mogli. Shakira non se lo meritava”.