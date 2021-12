Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati: “Lui ha preso questa decisione”

Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati poche settimane fa. Hanno dichiarato che resteranno migliori amici. In realtà la decisione non è stata presa da entrambi. Alcuni insider hanno rivelato a People e E News che sarebbe stato il 23enne cantautore, musicista e modello canadese Shawn Peter Raul Mendes a dire addio alla 24enne cantautrice e attrice cubana naturalizzata statunitense Karla Camila Cabello Estrabao.

Shawn Mendes e Camilla Cabello – Foto: Instagram

“Ora un insider ha fatto rivelazioni più dettagliate rispetto alle comunicazioni ufficiali – ha dichiarato una fonte -. All’inizio nell’ambiente si parlava di una fine graduale, adesso invece emerge che è stata una chiusura netta e da parte di uno dei due”.

Un amico della coppia ha rivelato che è stato lui a lasciarla: “Shawn Mendes ha preso l’iniziativa. Lui ha detto che la relazione era logora, non era più quella di una volta e che non era più felice come un tempo. Secondo il cantante il loro legame aveva fatto il suo corso e non andava nella direzione giusta. Camila era molto sconvolta per la separazione. Quando lui le ha detto che avrebbe preferito rimanere un suo amico lei è rimasta senza parole. È stato davvero difficile [per Camila], i primi giorni non è stata benissimo, ma poi ha passato molto tempo con gli amici e si è tenuta occupata. Tutti i suoi cari la supportano e ora si sente rinata”.

I fan dell’ex coppia vip del jet set internazionale sono ovviamente sotto shock. Alla fine i sostenitori di Shawn e Camilla sperano sempre che possano tornare presto insieme. Secondo loro si tratta di una crisi passeggera. I maligni, invece, pensano che sia stata soltanto una storia mediatica. Come andrà a finire? Lo scopriremo molto presto!

Stay tuned per saperne di più sulla vita pubblica e privata delle vostre star preferite!