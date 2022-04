Silvano Michetti dei Cugini di Campagna bestemmia all’Isola dei famosi 2022? Il video divide il web

Silvano Michetti dei Cugini di Campagna bestemmia all’Isola dei famosi 2022? In Rete non si parla d’altro. In molti invocano la squalifica del 75enne cantante romano, che non ha fatto neanche in tempo a sbarcare sull’Isola insieme al collega Nick Luciani. Durante la presentazione fatta dall’inviato del famoso e popolare reality show di Canale 5, Alvin, il fratello di Ivano Michetti ha pronunciato delle parole che a molti sono sembrate una bestemmia.

I Cugini di Campagna con Alvin – Foto: Screenshot da video

Se da un lato continua a far notizia sul web il ritiro clamoroso dell’ex concorrente del Grande Fratello Patrizia Bonetti, dall’altro lato non si fa altro che parlare della presunta bestemmia di Silvano Michetti. Su Twitter circola anche un video che alimenta parecchi sospetti su Silvano Michetti, che a detta di molti non lascerebbe alcun dubbio o spazio all’immaginazione.

La regia e gli autori dell’Isola dei famosi 2022, quindi, si metteranno al lavoro per capire effettivamente cosa sia accaduto. Sui social il pubblico si divide e in tanti si stanno chiedendo quale piega prenderà questa vicenda. In molti chiedono la squalifica immediata così come previsto dal regolamento dell’Isola dei famosi. Aspettiamo dunque di capire quale sarà la decisione degli autori, anche se il provvedimento definitivo sembrerebbe davvero inevitabile.

Se confermata dagli autori del reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, si tratterà della seconda squalifica per bestemmia a L’Isola dei Famosi dopo quella del noto comico e attore toscano Massimo Ceccherini nel 2006.

E voi che cosa ne pensate di questa vicenda? Silvano verrà squalificato dall’Isola dei famosi? Qual è la vostra opinione?

