Silvano Michetti dopo l’Isola: “Ho fatto ascoltare la registrazione ad un perito fonetico e non ho bestemmiato”

Silvano Michetti dopo l’espulsione per bestemmia dall’Isola dei famosi ha fatto ascoltare la registrazione ad un perito fonetico. L’ha rivelato lo stesso membro dello storico gruppo musicale de I Cugini di Campagna durante un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Novella 2000.

I Cugini di Campagna con Alvin – Foto: Screenshot da video

La sua avventura in Honduras era durata appena qualche giorno. L’episodio che gli era costato la squalifica si era verificato pochi minuti dopo il suo ingresso nel reality show di Canale 5. Michetti si era lanciato dall’elicottero insieme a Nick Luciani, storico compagno di band, quando Alvin gli aveva domandato come avesse fatto ad arrivare sull’Isola. “Nuotando”, la risposta. “Eh ma noi ti abbiamo visto con il barchino”, lo aveva incalzato l’inviato. E a quel punto Silvano si era lasciato scappare un sonoro: “Eh, porco D..”. La frase era rimbalzata ovunque sui social, provocando la decisione irremovibile di Mediaset.

Il cantante ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi, Silvano Michetti, ha spiegato: “Ho fatto ascoltare la registrazione ad un perito fonetico del Tribunale di Roma. Lui ha fatto delle valutazioni. Secondo l’esperto l’espressione blasfema non c’era, ma io ho voluto ugualmente scusarmi con chiunque si sia sentito offeso e sia per Nick sia per il resto del gruppo abbiamo deciso di chiuderla così. Il mio ‘record’ personale di permanenza sull’Isola mi ha regalato nuova popolarità, in proporzione forse anche maggiore di chi è rimasto più tempo di me nel reality“.

L’artista ha poi parlato dei suoi giorni passati in Honduras prima di sbarcare ufficialmente nel reality: “Come ho scoperto che ero eliminato? Mi hanno detto quello che era successo solo quando sono venuti a prendermi con la barca. I pochi giorni che ho trascorso in Honduras sono stati impossibili: faticavo a respirare, e pescando con Nick tra gli scogli mi sono fatto male subito”.

Michetti ha poi ricordato la sua precedente esperienza come concorrente a un altro reality show della tv italiana: “In passato ho fatto anche La Fattoria. Il clima era più asciutto, meno soffocante dell’umidità che ho provato in Honduras, e poi si riusciva a mangiucchiare qualcosa“.