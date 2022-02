Silvia Toffanin conduttrice di Striscia la notizia: arriva la conferma ufficiale

Silvia Toffanin sarà la nuova conduttrice del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, diretto da Antonio Ricci. La 42enne conduttrice tv e compagna del patron di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, debutterà al fianco di Ezio Greggio. La mamma vip ed ex modella sarà da lunedì 21 febbraio 2022 dietro al bancone di Striscia la notizia.

Silvia Toffanin – Foto: Facebook

La padrona di casa di Verissimo si presterà al gioco, in una veste inedita e divertente, per un esordio assoluto al tg satirico di Antonio Ricci. Al suo fianco il recordman indiscusso di Striscia, Ezio Greggio, reduce dal successo in conduzione con lo storico partner Enzo Iacchetti.

La coppia Greggio-Toffanin resterà al timone per l’intera settimana, per poi passare il testimone – lunedì 28 febbraio – a Francesca Manzini e Gerry Scotti.

Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con @EzioGreggio, arriva una conduttrice d’eccezione: Silvia Toffanin. Benvenuta nella grande famiglia di Striscia! https://t.co/5ujmm1rwGu#StrisciaLaNotizia #SilviaToffanin @verissimotv pic.twitter.com/RIBa3AINuF — Striscia la notizia (@Striscia) February 9, 2022

La carriera di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin dopo aver partecipato su Rai 1 alle finali del concorso di Miss Italia nel 1997, ha esordito in televisione nel 2001 come letterina del quiz di Canale 5 Passaparola (partecipando anche al calendario), restandovi per due stagioni fino a giugno 2002. Nello stesso periodo ha preso parte al programma Mosquito su Italia 1. Ha debuttato come conduttrice il 20 agosto 2002 nel programma Nonsolomoda di Canale 5, impegno rinnovato per sette edizioni consecutive fino al 2009. Nel 2003 ha partecipato al talent show di Italia 1 Popstars come inviata, e condotto al fianco di Enrico Papi su Canale 5 lo speciale di prima serata Moda mare a Porto Cervo.

Iscritta all’albo dei giornalisti professionisti dal 2004, si è laureata nel 2007 in lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con una tesi su I telefilm americani per adolescenti.

Tra il 2004 e il 2006 ha curato, in qualità di giornalista di moda, una rubrica riservatale all’interno di Verissimo, programma del quale dal settembre 2006 ha ereditato la conduzione da Paola Perego. Dall’11 novembre 2013 al 17 dicembre 2013 ha fatto parte della giuria del talent show Fashion Style di La 5. Il 18 dicembre 2015 ha condotto, con il supporto di Alvin, la ventitreesima edizione del Concerto di Natale su Canale 5. A fine febbraio 2022 la partner di Pier Silvio Berlusconi condurrà per una settimana Striscia la notizia insieme con Ezio Greggio.