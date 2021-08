Simona Ventura non guarda i programmi di Barbara d’Urso e Mara Venier. Ai loro programmi tv preferisce la pizza. L’irriverente, simpatica e famosa conduttrice tv SuperSimo non si è risparmiata durante un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. L’ex presentatrice del Festival di Sanremo non è infatti in buoni rapporti né con zia Mara né con Barbarella. A differenza di altri personaggi dello spettacolo, SuperSimo di certo non le manda a dire.

Simona Ventura – Foto: Facebook

Alcuni giorni fa Simona Ventura ha invece difeso il figlio di Barbara d’Urso sui social. Per la seconda stagione di “Discovering Simo“, disponibile su Discovery + e in chiaro su Real Time dal 24 luglio, la celebre, influente e amata conduttrice tv sarà affiancata da una nuova società di produzione, trattasi della Additive Ideas che vanta tra i fondatori Emanuele Berardi, figlio della nota presentatrice tv di Mediaset.

Lei apprezza altre colleghe: “Il sabato sera tra Milly Carlucci e Maria De Filippi invece è una bella lotta, diciamo che guardo una e registro l’altra e viceversa“.

Dalla prossima stagione Simona e Paola Perego condurranno, Citofonare Rai2. Lo show andrà in onda nel mezzogiorno domenicale della seconda rete, più precisamente dalle 11 alle 13. A Il Fatto Quotidiano, Simona ha raccontato com’è nata l’amicizia con la collega: “Gli amici nel mondo dello spettacolo? Gene Gnocchi, Teo Teocoli e Paola Perego: con lei avrò un programma su Rai2. Non vado a cercare le persone quando sono al potere, ma quando non lo hanno più: lì mi diventano simpatiche, è una mia prerogativa. Con Paola non ci siamo amate moltissimo, però ho vissuto come un’ingiustizia la chiusura del suo programma e l’ho dichiarato subito sui social. Lei mi ha chiamato. Ci siamo viste a cena ed è nato il nostro rapporto”.

