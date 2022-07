Simona Ventura sulla rottura di Ilary Blasi e Francesco Totti: “Un lutto, ma quella pubblica è ancora più dolorosa”

Simona Ventura ha parlato della rottura di Ilary Blasi e Francesco Totti durante un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Chi, diretto dal giornalista e conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini. La celebre conduttrice tv di Citofonare Rai2 ha dichiarato: “Ilary? Vorrei abbracciarla e dirle che la capisco. La separazione è un lutto, ma quella pubblica è ancora più dolorosa. Tutti amavamo Totti e Ilary: quando una coppia come questa si lascia ti manca il terreno sotto i piedi. Sono bravissimi genitori e sapranno trovare il modo di andare d’accordo per i figli. Qualunque lavoro, ad un certo punto, a una certa intensità, ti porta a lasciare sul campo qualcosa. Il lavoro a volte allontana, fisicamente e mentalmente. Quando sei all’apice della tua carriera vivi sotto pressione ed è difficile staccare, ritrovarsi”.

Riguardo alle dichiarazioni fatte a febbraio sui primi rumor di separazione (e che non sono affatto piaciute a Ilary Blasi) SuperSimo ha precisato: “Sono felice, però, che abbia apprezzato Francesco. Pensavo che in quel momento, visto che avevo letto su Dagospia della crisi, fosse naturale dire che mi dispiaceva e che li potevo capire. Ma non volevo dare consigli non richiesti, volevo solo portare affetto e comprensione. Lo ripeto, se vedessi Ilary la vorrei abbracciare”.

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati in modo consensuale: breve cronistoria della rottura

Ilary Blasi e Francesco Totti – Foto: Instagram

Le voci sulla loro rottura si erano diffuse con grande veemenza a febbraio scorso quando era emersa la relazione extraconiugale dell’ex fantasista della Roma con Noemi Bocchi. L’ex marito di Noemi, Mario Caucci, aveva ammonito Totti dichiarando che doveva fare più attenzione.

Poi, però, i due avevano smentito le voci sulla rottura con un video di Totti su Instagram: “Sono fake news: fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini”, e con una cena insieme ai figli. I fan avevano tirato un sospiro di sollievo. A mettere a tacere la questione era stata la stessa Ilary in un’intervista nel salotto di Verissimo a fine marzo. Alla domanda della collega e amica Silvia Toffanin sui suoi rapporti con il marito, aveva parlato di “illazioni”.

Ora però è terminato il periodo delle smentite ed è stata annunciata la fine della loro favola d’amore. Noemi Bocchi è ormai sulla bocca di tutti gli italiani. Lei è la protagonista indiscussa dell’estate gossippara 2022. Mario Caucci, rampollo delle Cave di travertino e patron del Tivoli Terme Calcio, è l’ex marito di Noemi Bocchi, nuova fidanzata di Francesco Totti. Mario Caucci e Noemi Bocchi si sono sposati nel 2011 e hanno avuto due figli, uno di 8 e una di 10. La separazione sarebbe arrivata più di un anno fa e sembra quindi che il flirt tra Noemi e Totti non sia la causa della fine del matrimonio con Caucci. Ora Caucci si è trincerato dietro il classico no comment. Preferisce non esporsi e non rilasciare dichiarazioni.