Sincero di Mr Rain e Alfa: testo, significato e video della canzone

Sincero di Mr Rain e Alfa è la nuova versione del pezzo disponibile dal 20 maggio scorso. Mr Rain, con 13 Dischi di Platino, 5 Dischi D’Oro, oltre 1 miliardo tra stream e visualizzazioni per i suoi brani, concerti sold out e hit come “Fiori di Chernobyl” (certificata Doppio Platino), “9.3” (Platino) e “Meteoriti” (Platino), si unisce in questa canzone d’amore sincera e diretta con Alfa, il cantautore genovese, classe 2000 con 350 milioni di streaming, 6 dischi di platino ( tra cui il triplo disco di platino di“Cin Cin”) e 6 oro, oltre che a 861.000 followers su TikTok, dove sono stata condivisi più di 5 milioni di video. Ecco testo, significato e video della canzone.

Mr Rain ha dichiarato: “Succede che incontriamo delle persone che in qualche modo riescono a vederci per quello che ancora non sappiamo di essere, persone che riescono a vedere il meglio di noi, sempre. È qualcosa di rassicurante e leggero, ed è proprio da questa sensazione che è nata questa canzone”.

Sincero di Mr Rain e Alfa: testo della canzone

Odio quando parli, quando mi guardi

Quando passiamo un’altra notte ed è già tardi

Odio quando dici sì e dopo dici no

Quando diventi fredda come l’inverno a New York

Odio stare stretti, odio i tuoi difetti

Quando dici che ami i miei, ma so che menti

Odio soprattutto che amo odiarti e fare pace

Ti odio, sai, mi dispiace, ti odio perché mi piace

Credimi, sarò sincero

Giuro che avrò cura di te

Anche quando guardi il cielo

Sarai sempre qui accanto a me

Gireremo il mondo intero

Io sarò al tuo fianco perché

Credimi, sarò sincero

Potrà crollare il mondo

Ma giuro che avrò cura di te

Non ti ho mai detto quello che mi tengo dentro, quello che penso

Eppure mi conosci più di come mi conosco io

Riesci a comprendere il silenzio così tanto

Che quando sto precipitando mi ami anche al posto mio

Potrei viaggiare in ogni luogo e comunque vada

Soltanto nel nostro disordine mi sento a casa

E adesso le mie scelte coincidono con le tue

Veniamo al mondo da soli e si muore in due

Credimi, sarò sincero

Giuro che avrò cura di te

Anche quando guardi il cielo

Sarai sempre qui accanto a me

Gireremo il mondo intero

Io sarò al tuo fianco perché

Credimi, sarò sincero

Potrà crollare il mondo

Ma giuro che avrò cura di te

Giuro che avrò cura di te

Ma giuro che avrò cura di te

Credimi, sarò sincero

Giuro che avrò cura di te

Anche quando guardi il cielo

Sarai sempre qui accanto a me

Gireremo il mondo intero

Io sarò al tuo fianco perché

Credimi, sarò sincero

Potrà crollare il mondo

Giuro che avrò cura di te.

Sincero di Mr Rain e Alfa: video della canzone